"J'ai tout de suite eu des battements de cœur" : découvert dans une maison familiale, un immense tableau de Brueghel vendu aux enchères

Alors qu'il était conservé dans la même famille pendant plus de 100 ans, un tableau exceptionnel de Pierre Brueghel le Jeune (1564-1636) a été découvert par un commissaire-priseur de la maison de ventes Daguerre Val de Loire. Il sera proposé à la vente publique aux côtés d’un dessin de Victor Hugo, ce mardi 28 mars à l'hôtel des ventes Drouot à Paris.

Depuis, près d'une décennie, la famille pensait à tort qu'il s'agissait d'une copie. Pourtant, après certification des experts, ces derniers ont estimé que le tableau valait entre 600 000 et 800 000 euros. L'Avocat du village, aussi dit Le paiement de la dîme a été peint vers 1615 par Pierre Brueghel le Jeune, l'un des plus grands artistes flamands.

Dans ce tableau, le peintre met en scène des pauvres paysans naïfs face à un avocat vénal qui encaisse l’argent de la dîme. Il délivre ainsi une œuvre critique et satirique du monde des notaires qui exploitent les plus faibles.

Une découverte inattendue

C'est lors d’une visite et d’un inventaire chez une famille désargentée, que le commissaire-priseur, Malo de Lussac a fait cette découverte exceptionnelle. "J'ai commencé à faire mon inventaire et en sortant de cette pièce, j'ai vu les deux tiers du tableau car il est tellement grand. Et là, je suis resté complètement choqué et surpris. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite eu des battements de cœur et j'ai senti qu'il y avait quelque chose au niveau de cette toile", confie-t-il.

Alors que cet immense tableau de deux mètres de long vieillissait dans le salon d'un château de la campagne française, cette vente aux enchères est l'occasion, après plus de 100 ans, de la montrer au public. "Normalement, un Brueghel, ça correspond à peu près à un quart, un tiers de cette œuvre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'inédite", insiste le commissaire-priseur.