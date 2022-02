Exposition : immersion dans l’univers de Cézanne à l’Atelier des Lumières

V. Gaget, J.-M. Lequertier, C. Pary, C. Gindre

Le chant des cigales, les pierres ocres et les pins bercés par le mistral... Au cœur de Paris, une porte vers la Provence vient de s’ouvrir. À l'Atelier des Lumières, une ancienne fonderie transformée en centre d’art numérique, les murs s’habillent aux couleurs de Cézanne. L’artiste a peint plus d’un millier d’œuvres, et la moitié est réunie dans ce musée aux illusions, parmi lesquelles ses célèbres pommes, ses grandes baigneuses et ses joueurs de cartes.

140 vidéos projecteurs, 60 enceintes

L'exposition est proposée sans commentaire ni sous-titres, pour une expérience uniquement sensorielle. Au plafond, 140 vidéos projecteurs presque invisibles projettent en très haute résolution. Les visiteurs vagabondent à leur guise dans cette mer d’images. "C’est épidermique, c’est très émouvant, et puis on a envie de toucher, c’est un spectacle vivant", décrit une visiteuse. Gratuit pour les moins de 5 ans, ce voyage au pays de Cézanne s’achève en apothéose avec la montagne Sainte-Victoire. Ce bloc de calcaire situé près d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) fascinait le peintre.