"Imagine Van Gogh", l’exposition immersive qui vous plonge dans les toiles géantes du peintre

Le Havre accueille, cet été, une exposition hors norme consacrée à Vincent Van Gogh. Le visiteur est invité à un voyage dans l’univers pictural du peintre grâce à une projection XXL des oeuvres du maître de l'impressionnisme.

Les autoportraits du peintre ou encore les célèbres Tournesols en format géant : près de 200 œuvres du peintre sont ainsi reproduites dans l’exposition Imagine Van Gogh qui vient d’ouvrir ses portes au Carré des Docks au Havre.

Des toiles de douze mètres de haut

Imaginez un tableau de Van Gogh de douze mètres de haut. Cette exposition hors du commun nécessite près d’une trentaine de vidéoprojecteurs. Lumière et musique accompagnent le visiteur dans sa déambulation entre ces colossales oeuvres. Ce concept a été imaginé il y a dix ans par deux amoureux de l’art et de la technique, Annabelle Mauger et Julien Baron.

On table sur la qualité pour qu’au final la technologie soit transparente derrière l’émotion que pourrait ressentir les visiteurs en découvrant l’oeuvre de Van Gogh dans son gigantisme. Julien Baron, co-réalisateur de l'exposition "Imagine Van Gogh"

A la découverte des moindres détails

L’exposition présente les œuvres les plus connues de Vincent Van Gogh. Ses plus belles toiles peintes à Saint-Rémy-de-Provence, Arles ou encore Auvers-sur-Oise. De grands formats qui s’apprécient de loin comme de près, la proximité permettant d’en découvrir les moindres détails.

Vous vous situez à quelques centimètres des toiles. Ce qui vous donne accès à ces traits de peinture extrêmement hachés qui peuvent paraître violents mais qui sont d’une douceur absolue.Annabelle Mauger, co-réalisatrice de l'exposition "Imagine Van Gogh"

Imagine Van Gogh est à découvrir au Carré des Docks (64 Quai de la Réunion, Le Havre) jusqu’au 1er septembre 2019 (ouvert tous les jours de 10h à 19h).