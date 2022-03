A Essoyes dans l'Aube, le musée et la maison de Renoir rouvrent leurs portes

Dans le petit village d’Essoyes, Pierre-Auguste Renoir est omniprésent. Le centre culturel, la maison, le jardin et l’atelier du peintre attirent de nombreux touristes. Des lieux qui viennent de rouvrir pour la saison avec quelques nouveautés.

Des visites sur mesure

Aménagé dans les anciennes écuries du château Hériot, le Centre culturel Renoir présente une exposition permanente racontant la vie de peintre. Un court-métrage permet aussi de découvrir l'influence d'Essoyes dans les œuvres de l’artiste.

Depuis sa réouverture, le musée est sur un nouveau mode de fonctionnement en ce début de la saison. "On propose uniquement des visites guidées. Une le matin et une l’après-midi. On se rend compte qu’au niveau qualitatif, c’est beaucoup plus intéressant. Les visiteurs sont plus attirés car on prend soin d’eux. On les emmène de l’Espace Renoir jusqu’à la maison en passant par l’atelier", explique Karine Remy, chargée de communication du musée.

Tableaux exposés au Centre culturel Renoir (Capture d'image / France Télévisions)

Un lieu de mémoire

La maison familiale de Renoir a été ouverte pour la première fois au public en 2017. Entièrement reconstituée dans le style 1900, elle plonge le visiteur dans l’intimité du peintre. Au premier étage, on découvre la cuisine ainsi que le salon, premier atelier du peintre avant la construction d’un bâtiment au fond du jardin. Dans la salle à manger sont exposées, en haute-saison, des toiles originales du maître et de ses amis.

Avant de faire construire un atelier, Renoir peignait dans son salon. (Capture d'image / France Télévisions)

A l’étage, les chambres donnent l’occasion d’en savoir un peu plus sur la vie de famille du peintre. Renoir a découvert Essoyes grâce à son épouse, Aline Charigot qui était originaire de ce village de Champagne. Très vite, il tombe sous le charme des paysages viticoles vallonnés. En 1896, il achète cette maison où il viendra chaque été, en famille, profiter du grand air et peindre jusqu’en 1919, date de son décès. Auguste Renoir, son épouse et ses trois fils reposent dans le cimetière d’Essoyes.

Salon d'Auguste Renoir (Capture d'image / France Télévisions)

Visite guidée jusqu’en avril 2022 - Tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches et le lundi 18 avril (lundi de Pâques) - RDV au Centre culturel Renoir, situé 9 Place de la Mairie à Essoyes - Départ à 10h30 et à 14h30. Durée de la visite : 2h00. Tarif adulte : 12 euros.