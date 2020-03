Confinement : à Mont-de-Marsan, le peintre Ducasse-Danthez expose une toile par jour dans son jardin pour ses voisins

Le peintre est coutumier de ces actes solidaires. Il avait soutenu les Gilets jaunes en exposant sur un rond-point.

Confiné dans sa maison de Mont-de-Marsan, le peintre Jean-Jacques Ducasse-Danthez expose tous les jours une toile au regard de ses voisins. Une façon pour lui de maintenir la part d'humanité de chacun le plus longtemps possible.

Un chevalet sur l'herbe. Posé dessus un tableau intitulé Cazaux au loin. Comme tous les matins depuis le début du confinement, Jean-Jacques Ducasse-Danthez expose une de ses oeuvres à ciel ouvert à la vue de ses voisins.

Le principe de l'humain c'est d'être dans une chaîne de relations. A partir du moment où on cesse d'être dans cette chaîne, on cesse d'être humain. Là on maintient cette humanité le plus longtemps possible.Jean-Jacques Ducasse-DanthezPeintre

Les voisins du quartier comme Aline Herbaut sont heureux d'avoir "rendez-vous avec la beauté" tous les jours. Pour ses tableaux, Jean-Jacques Ducasse-Danthez utilise tout ce qui lui tombe sous la main : branchages, terre et bien sûr peinture : "je pense que c'est faisable par tout le monde, du plus petit au plus vieux, comme ça le temps passe plus vite".

Ce n'est pas la première fois que Jean-Jacques Ducasse-Danthez expose ainsi ses oeuvres. L'an dernier, il avait apporté son soutien au mouvement des Gilets jaunes en installant ses oeuvres sur un rond point de Mont-de-Marsan.