Cézanne, Van Gogh, Monet... La collection du cofondateur de Microsoft estimée à un milliard de dollars, aux enchères en novembre

Une partie de la collection privée de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a été dévoilée mercredi à Los Angeles avant sa mise aux enchères par Christie's, qui estime sa valeur totale à un milliard de dollars, ce qui serait un record.

La vente intitulée Visionary se déroulera sur deux jours, les 9 et 10 novembre, à New York. Elle comprendera plus de 150 lots, dont des oeuvres de Vincent van Gogh et Gustav Klimt, ainsi que des peintres français Claude Monet et Paul Gauguin. Tous les revenus générés par la vente seront reversés à des oeuvres caritatives, selon les dernières volontés de Paul Allen, décédé en 2018.

"Il s'agit de la collection avec la plus grande valeur jamais vendue aux enchères. C'est un événement qui n'arrive qu'une fois par siècle", a déclaré Johanna Flaum, vice-présidente de l'art du 20e et 21e siècle chez Christie's.

Visionary: The Paul G. Allen Collection



Christie’s and the estate of Paul G. Allen, co-founder of Microsoft, are proud to announce a historic auction of more than 150 masterpieces.



Valued in excess of $1B, all of the Estate’s sale proceeds will be dedicated to philanthropy. pic.twitter.com/hTyNZzhx5G