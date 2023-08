Au musée des Beaux-arts de Quimper, les débuts de la publicité racontée à travers les grands maîtres de l'affiche

Le musée des Beaux-arts de Quimper propose une plongée dans la France de la Belle Epoque à travers une centaine d’affiches illustrées signées de grands artistes. Parmi eux, Toulouse Lautrec et Jules Chéret.

Si l’efficacité d’une publicité se mesure au souvenir qu’elle laisse – du moins à long terme – dans l’esprit du public, on peut sans conteste affirmer que celles de Toulouse-Lautrec et de ses amis ont remarquablement atteint leur but.

Parmi les 110 affiches illustrées exposées jusqu’au 18 octobre au Musée de Beaux-arts de Quimper, plusieurs nous sont très familières. Réalisées à la Belle Epoque (1871-1914), elles ont traversé le temps. Le talent de leurs auteurs y est certainement pour beaucoup. Toulouse-Lautrec mais aussi Jules Chéret, Alphonse Mucha, Théophile Steinlen, Eugène Grasset... De grands noms qui ont vu dans l’art de l’affiche un vrai lieu création. "Au-delà de la mise en valeur d'un produit, c’était aussi un terrain d’expérimentation pour les artistes", souligne Guillaume Ambroise, conservateur en chef du Musée des Beaux-arts de Quimper.

France 3 Bretagne - C. Louet / S. Soviller / S. Secret

Foisonnante

L'exposition est d’autant plus intéressante qu’elle montre à quel point cette époque fut foisonnante à bien des niveaux. À la fin du XIXe siècle, le développement des grands magasins et d’un commerce de masse poussent industriels et fabricants à faire appel aux affichistes pour vanter les mérites de leurs produits.

Tout coïncide pour faire de l’affiche le support idéal : un public avide d’informations et de distractions, la libéralisation de la presse, le développement des techniques d’imprimerie et en particulier la lithographie. Dans ce domaine, Jules Chéret a joué un rôle décisif. Apprenti lithographe à Paris, c’est lui qui va lancer en France la lithographie en couleurs et son utilisation industrielle. Il est considéré comme le père de l’affiche illustrée.

Nos publicités actuelles semblent bien ternes en comparaison... (France 3 Bretagne)

Lautrec sous influence japonaise

Que ce soit pour illustrer la vie grouillante et festive des cabarets ou pour vanter les mérites d’une tablette de chocolat et d’une marque de pneus, les artistes redoublent de créativité. Les affiches de Toulouse-Lautrec sont un modèle du genre.

A l’époque, le peintre est largement influencé par les estampes japonaises, découvertes en 1886 grâce à Van Gogh. Lautrec réutilise de nombreux principes : la technique de l’Hara-Oshi (l’impression du vide) avec des silhouettes en réserve cernées, l’utilisation de la diagonale, du cadrage décalé, des aplats de couleurs ou encore du monogramme inscrit dans un cercle, à l’image des sceaux japonais.

L'affiche de l'exposition reprend une création de Toulouse-Lautrec qui avait croqué la silhouette de Jane Avril. Amie de l'artiste, elle fut l'une des étoiles du quadrille du Moulin-Rouge mais aussi danseuse soliste. (Musée des Beaux-arts de Quimper)

Un fonds exceptionnel

De nombreuses pièces de l’exposition proviennent des collections d’arts graphiques du musée d’Ixelles, situé à Bruxelles en Belgique, et actuellement fermé pour travaux. Son fonds d’affiches a été constitué à partir du don, en 1906, de près de 400 pièces par le collectionneur Joseph Botte. Cet officier en retraite avait compris que ces affiches témoignaient d’un vrai bouleversement dans l’histoire de l’art.

Cette collection exceptionnelle compte les 32 affiches connues de Toulouse-Lautrec. Comme le rappelle Claire Leblanc, directrice du musée d’Ixelles, "il n’existe que deux musées dans le monde à posséder la collection complète des trente-deux affiches de Toulouse-Lautrec, créées entre 1891 et 1900 : le musée d’Albi, ville natale de Toulouse-Lautrec et le musée d’Ixelles".

Exposition "Toulouse-Lautrec et les maîtres de l'affiche" jusqu'au 15 octobre 2023 au Musée des Beaux-Arts

40, place Saint-Corentin 29000 Quimper

Jusqu'au 31 août : ouvert tous les jours de 10h à 18h

Septembre-octobre : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Tarifs : de 3 € à 5 € (gratuit moins de 12 ans)

Tél. 02 98 95 45 20