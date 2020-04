Art contemporain : visite en exclusivité de la 15e édition de l'Expérience Pommery suspendue pour cause de coronavirus

Une équipe de France 3 a pu visiter la 15e édition de l'Expérience Pommery. Un grand rendez-vous d'art contemporain suspendu cette année pour cause de Covid-19. Les oeuvres sont installées au sein du domaine rémois, autour d'un thème de circonstance : l'Introspection.

Face à l'épidémie de coronavirus et suite aux mesures de fermeture des lieux accueillant du public, la 15e édition de l'Expérience Pommery ne peut avoir lieu. L'exposition devait ouvrir ses portes ces jours-ci aux visiteurs. Le parcours présente la vision très personnelle des artistes d'aujourd'hui autour de la notion d'Introspection.

Du parc aux caves de la célèbre maison de Champagne de Reims, les oeuvres ont pourtant bien pris place, une équipe de France 3 Grand-Est nous propose de les découvrir en exclusivité.

Introspection dans les caves de Champagne

La rétrospective de la maison Pommery présente 17 ans d'acquisition d'oeuvres autour du thème de L'introspection. Un sujet imaginé il y a près d'un an qui résonne comme une étrange prémonition.

Oeuvre d'Enrique Marty (France 3 Grand-Est)

On y croise un vacancier heureux d'Enrique Marty, on s'abrite du ciel tempétueux de Lisa Oppenheim, on s'arrête devant L'homme sensible de Mathieu Mercier avec ses mains trop grandes, on sourit devant les petits rats munis d'un désinfectant d'Aline Bouvry. L'homme sensible de Mathieu Mercier au domaine Pommery de Reims (France 3 Grand-Est)

Les oeuvres d'art prennent place dans cet endroit qui servit d'abri contre l'horreur de la Grande Guerre, "dans un lieu par essence de confinement, de protection, un lieu où les familles ont vécu pendant la guerre de 14-18, un lieu où le temps n’a pas de prise puisque c’est un lieu où l’élaboration des bouteilles attend patiemment son heure pour remonter et être dégusté parce ceux qui vivent en haut", rappelle Nathalie Vranken, responsable mécénat Vranken Pommery Monopole.

Un lieu de confinement et de réflexion

Enfouies à 30 mètres de profondeur, dans un dédale vertigineux de 18 kilomètres, Les Expériences Pommery provoquent la rencontre, dans des espaces fascinants, entre patrimoine exceptionnel et création contemporaine .

Cette rencontre fait étrangement écho à l'actualité. Introspection, repli sur soi, peur de l'autre. Chaque édition invite à la réflexion sur la place de l'Homme dans le monde contemporain. "La question majeure que l'Homme pose depuis deux mille ans et que tout le monde se pose aujourd’hui encore dans la société, c’est : où vais-je ? C’est la question que posent les artistes de manière ludique, joyeuse mais aussi avec gravité", analysait Fabrice Bousteau, commissaire d'une précédente Expérience Pommery.