À Rennes, des artistes créent un mur bleu au musée de Bretagne pour soutenir l'Ukraine

La guerre en Ukraine s'invite au musée. Les affiches d'artistes ukrainiens et bretons ont été collées sur un mur spécial. Une marque de soutien aux victimes de la guerre.

Un mur bleu pour l'Ukraine, c'est ainsi que les membres du collectif Pictoric ont décidé d'appeler leur démarche artistique. Chacun est invité à venir créer ou poser une affiche à l'entrée du Musée de Bretagne. Parmi les messages affichés on y trouve de la colère, de l'angoisse, mais aussi de l'espoir.



Création participative contre la guerre

C'est Fañch Le Henaff qui est à l'origine de cette action collective et participative pour protester contre l'invasion russe en Ukraine et soutenir le peuple ukrainien. Parmi les oeuvres exposées, il y a celle de Sarah. "J'avais comme image, Poutine qui revenait tout le temps aux informations. Donc j'ai décidé de le représenter un peu caché dans l'ombre qui tient la colombe pour exprimer la liberté qu'il vole aux Ukrainiens", explique la jeune étudiante en design.

Une jeune participante à l'exposition "Un mur bleu pour l'Ukraine" au musée de Bretagne à Rennes (France 3 Bretagne)

Fañch Le Henaff a étudié les arts graphiques en Pologne dans les années 80. C'est pour cela qu'il s'est tourné vers des artistes d'Europe de l'Est. "La culture est un élément vital pour l'esprit, pour donner de l'espoir, pour porter cette culture ukrainienne. Pour nous, en tant qu'artiste, l'Ukraine est déjà en Europe", déclare le graphiste.

S'engager auprès de l'Ukraine

Parmi les oeuvres exposées on peut voir des caricatures engagées qui poussent à la réflexion. Ces affiches sont le reflet des états d'âme d'une Europe confrontée à la guerre. "Pour un musée c'est important de parler de l'Histoire, d'objectiver et de donner une dimension critique. Mais aussi de se positionner dans des enjeux de société et de montrer que le dessin qui peut devenir une arme", assure Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne.

Exposition "Un mur bleu pour l'Ukraine" à Rennes (France 3 Bretagne)

Dans les semaines qui suivent, les artistes bretons sont également invités à compléter cette fresque avec leurs propres affiches et à venir partager leurs créations en contactant le musée de Bretagne via les réseaux sociaux.

"Un mur bleu pour l'Ukraine" au musée de Bretagne

