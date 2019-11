Rare exposition à Toulon des paysages méditerranéens signés Picasso

Jusqu'au 23 février 2020, le musée d'Art de Toulon accueille "Picasso et le paysage méditerranéen", une rare collection de paysages signés du maître catalan mais aussi de peintres proches comme Braque, Dufy ou Derain.

À l'évocation de l'œuvre de Pablo Picasso (1881-1973), ce ne sont pas les paysages qui viennent d'abord à l'esprit. Pourtant l'exposition Picasso et le paysage méditerranéen que propose jusqu'au 23 février 2020 le musée d'Art de Toulon illustre la richesse du regard et du geste du maître catalan face à paysage méditerranéen qui aura toute sa vie influencé l'oeuvre du plus grand peintre du XXe siècle.

La manifestation referme l'opération Picasso-Méditerranée qui a animé depuis le printemps 2017 plus de soixante institutions artistiques tout autour de la Grande Bleue. Un point d'orgue idéal d'autant que l'exposition a choisi de montrer aussi les paysages méditerranéens des artistes proches du maître comme Georges Braque, Raoul Dufy ou André Derain. Vingt tableaux de Picasso, vingt toiles de ses proches, le détour par Toulon s'impose.

l'affiche de l'exposition Picasso et le payage méditerranéen (Musée d'Art de Toulon)

Picasso et le paysage méditerranéen

Musée d'Art de Toulon

Jusqu'au 23 février 2020