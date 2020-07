"Picasso : baigneuses et baigneurs", l'une des expositions phares de l'été à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Cent cinquante oeuvres de Picasso, mais aussi de Cézanne, Gauguin et Renoir sont exposées à Lyon. A découvrir au Musée des Beaux-Arts du 15 juillet au 3 janvier 2021.

C'est une exposition qui aurait pu ne jamais avoir lieu. L'épidémie du Covid-19 et le confinement ont failli priver la ville de Lyon de cette première rétrospective consacrée à Picasso depuis 1953. Prévue initialement entre le 13 mars et le 13 juillet, Picasso : baigneuses et baigneurs a pu être décalée et même rallongée. Elle sera présentée du 15 juillet au 3 janvier 2021.

Des oeuvres majeures exposées à Lyon

La figure de la baigneuse est incontournable chez Picasso. De ses premières années de création vers 1908 à l'aube des années 60, du cubisme au surréalisme en passant par les lignes dures inspirées par la Seconde Guerre Mondiale, suivre le parcours des baigneuses et des baigneurs de Picasso, c'est également retracer le parcours de vie du peintre. L'exposition s'est construite autour de la réunion de trois tableaux phares du maître catalan peints en 1937, Femme assise sur la plage, Grande baigneuse au livre et La baignade.

Exposition "Picasso : Baigneuses et baigneurs" au musée des Beaux-Arts de Lyon, le 23 juin 2020. (MAXIME JEGAT / MAXPPP)

De Cézanne à Bacon

L'autre intérêt de cette exposition est la mise en miroir du travail de Picasso avec celui d'autres peintres sur ce thème des baigneurs et baigneuses. Certains, comme Cézanne et Renoir ont inspiré l'artiste. Dautres comme Bacon ou Henry Moore ont eux été inspirés par Picasso. "Il nous est apparu très important de présenter des contrepoints dans l'exposition avec des oeuvres d'artistes du passé avec lesquels Picasso avait souhaité rivaliser sur ce thème, comme Cézanne, Renoir ou encore Gauguin" explique Sylvie Ramond, directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon

et commissaire de l'exposition.

Souvenirs de vacances

Pour terminer ce parcours, le musée propose de découvrir une série de photos de vacances de Picasso. Né à Malaga en Espagne en 1881, il a souvent vécu au bord de la mer, notamment sur la Côte-D'Azur. On découvre le peintre entouré de ses amis et de ses différentes femmes. Des séjours balnéaires intimes que le visiteur peut découvrir à travers ses magnifiques photos en noir et blanc. Cette exposition, organisée en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris, permet de découvrir Picasso sous un angle particulier et fascinant. C'est la première rétrospective consacrée au peintre présentée à Lyon depuis 1953.

Exposition "Picasso : Baigneuses et baigneurs" au musée des Beaux-Arts de Lyon, le 23 juin 2020. (MAXIME JEGAT / MAXPPP)

Exposition "Picasso : baigneuses et baigneurs" - Musée des Beaux-Arts de Lyon, 20 place des Terreaux, 69001 Lyon - du 15 juillet au 3 janvier 2021 - tous les jours sauf mardis et jours fériés de 10h à 18h - renseignements : +33(0)4 72 10 17 40