La Cité du Vin à Bordeaux explore la place du vin et de l'alcool dans l’œuvre de Pablo Picasso

Jusqu’à la fin de l’été, la Cité du Vin rend hommage à la créativité effervescente de Pablo Picasso à travers une exposition singulière organisée en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris, le musée Picasso de Barcelone, les prêts d’autres musées et de collectionneurs privés. Intitulée Picasso, l’effervescence des formes, elle propose d’explorer la symbolique du vin et des alcools populaires dans l’œuvre du maitre catalan, à ses différentes périodes et sur différents supports.

On a découpé le parcours en cinq sections qui retracent en fait toute la carrière de Pablo Picasso, qui a été longue, plus de soixante-dix ans. On va passer des cafés de Barcelone à Paris, au cubisme, à la mythologie. Voilà, on parcourt comme ça, sa vie, son œuvre à travers le prisme du vin et des alcools populaires. Marion Eybert Commissaire générale de l'exposition

Quatre-vingt œuvres réunies

Peintures, dessins, gravures, céramiques, l’exposition présente quatre-vingts œuvres de Pablo Picasso. Un hommage à sa production foisonnante et à la diversité de ses supports. Représentations de cafés et de buveurs, variations sur le verre et la bouteille durant l’époque cubiste, et ses céramiques dans lesquelles l’évocation symbolique du vin est très présente. "Ça nous éclaire encore sur son génie foisonnant, et toujours lié à la thématique du vin. Parce que voilà, même sur les assiettes : il a fait des assiettes, il a fait des plats, des pichets. Et sur certaines assiettes, on peut voir des figures de la mythologie, des figures antiques, où l’on parle de vin", explique Philippe Hernandez, directeur de la programmation et du développement culturel de la Cité du Vin.

Deux séquences originales aménagées au cœur du parcours mettent également en lumière les liens fructueux de Picasso avec les poètes, comme Guillaume Apollinaire ou encore Paul Eluard et son travail de céramiste. L’exposition accueille également des contemporains de Pablo Picasso comme Juan Gris ou Georges Braque.

"Picasso, l’effervescence des formes" – jusqu’au 28 août 2022 – Cité du Vin, 134 quai de Bacalan 33300 Bordeaux - tous les jours de 10h à 19h – tarifs exposition seule, de 4 à 12 euros.