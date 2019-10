Don exceptionnel de 45 estampes de Picasso au musée d'art moderne de Belfort

Picasso graveur est au coeur d'une exposition au musée d'art moderne de Belfort, qui vient de se voir offrir cette suite d'estampes du maître catalan. A découvrir jusqu'au 19 janvier 2020.

Un galeriste parisien a offert 45 estampes de Picasso au Musée d'art moderne-Donation Maurice Jardot de Belfort. Un don exceptionnel mis en lumière avec une exposition qui va durer jusqu'en janvier prochain.

"Un journal de la vie de Picasso"

Quentin Laurens, directeur de la galerie Louise-Leiris à Paris, a fait le don de 45 eaux-fortes et pointes sèches de l'artiste espagnol, suite d'estampes appelée La caisse à remords. Gravée entre 1919 et 1955, imprimée en 1960 et jamais signée par le peintre, cette série est "un journal de la vie de Picasso", "un retour sur lui-même", décrit Marc Verdure, commissaire de l'exposition et directeur des musées de Belfort.

La collection Jardot

Les quarante-cinq estampes dévoilent le Picasso graveur et soulignent sa capacité "à renouveler infatigablement quelques thèmes durant toute sa vie : le portrait, le couple, les jeux, la bacchanale", selon Marc Verdure. Pour le maire de Belfort, Damien Meslot, ces estampes sont "un don inestimable" qui vient compléter le collection de 150 œuvres du musée, dont des peintures et des sculptures de Braque, Léger ou Picasso.

L'exposition est également composée de 29 lithographies et linogravures prêtées par le Kuntsmuseum Pablo Picasso de Münster (Allemagne), "afin de présenter l'immense diversité de l'œuvre gravé de l'artiste", précise le musée. Quentin Laurens est l'exécuteur testamentaire de Maurice Jardot, qui a légué en 1999 une partie de sa collection privée d'art moderne à la ville de Belfort, dont il était originaire. Maurice Jardot a présidé la galerie Kahnweiler/Leiris pendant près de 40 ans (de 1956 à 1996).