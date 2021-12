"Neige" : une exposition aux couleurs de Noël au musée des cultures de Bâle

Le musée des Culture de Bâle en Suisse présente jusqu'au 9 janvier 2022 sa grande exposition de Noël avec un parcours consacré à la neige. Un élément ambivalent qui suscite à la fois la joie et la crainte, le respect et l'introspection pour toutes les cultures qui sont y sont confrontées.

Fascinante et effrayante

Du Japon aux sommets suisses, les peintures, affiches publicitaires et dessins présentés dans l'exposition montrent à quel point la neige provoque la même fascination quand elle arrive. Lorsque les flocons tombent, les bruits s'atténuent et le temps suspend son cours. Si la neige signe les plaisirs de l'hiver, elle est aussi, dans certains cas, synonyme de danger. "La neige a deux visages. Elle est extrêmement éphémère et douce et d'un autre côté, quand elle arrive massivement, qu'il y en a trop, elle peut devenir extrêmement dangereuse. Cela provoque d'une part une fascination, une belle sensation, ces doux flocons et de l'autre côté, elle peut faire peur", explique Sabine Rotach, service médiation du musée des cultures de Bâle.



Exposition "Neig" au musée de Bâle en Suisse (France 3 Alsace)

Des luges du monde entier

À travers 180 objets, le visiteur constate les différentes contraintes liées à la neige et tous les aménagements que l'Homme a dû mettre en place pour surmonter le désert blanc. On y découvre des vêtements de protection contre la neige, le froid et l'humidité mais aussi des accessoires pour se déplacer, comme les raquettes et une impressionnante collection de luges du monde entier. "Dans différentes cultures, on retrouve des solutions très similaires à ces problèmes. Les luges ont besoin de patins, sinon elles ne glissent pas. Les vêtements doivent tenir chaud et être imperméables. On peut avoir des manteaux en plumes, en laine ou en feutre. On retrouve des réponses similaires dans toutes les cultures au contact de la neige", détaille encore Sabine Rotach.



La collection de luges du Musée des cultures de Bâle (Suisse) (France 3 Alsace)

"Neige : exposition de Noël" au musée des cultures de Bâle (Suisse) jusqu'au 9 janvier 2022