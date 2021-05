À Marseille, les œuvres iconiques de Jeff Koons rencontrent les collections d’art populaire du Mucem

C’est l’exposition évènement de l’été dans la cité phocéenne. Le Mucem a donné carte blanche au célèbre plasticien américain pour créer une conversation entre certaines de ses œuvres phares et les collections du musée marseillais. À découvrir à partir du 19 mai et jusqu'à mi-octobre.

Provocateur et controversé, on ne présente plus Jeff Koons, star de l'art contemporain et artiste vivant le plus cher. Le plasticien américain a accepté l’invitation du Mucem pour présenter certaines de ses œuvres les plus célèbres, prêtées par la Collection Pinault, mises en parallèle avec les immenses collections du musée marseillais. Un dialogue entre art contemporain et art populaire imaginé par l’artiste lui-même dans une étroite collaboration avec les équipes du Mucem.

"Il est venu à plusieurs reprises pour des journées entières de travail, à ouvrir les tiroirs, à sélectionner des objets. On a continué ensuite le travail à distance, par mail, et on a petit à petit affiné la sélection présentée aujourd’hui dans l’exposition", explique Émilie Girard, commissaire d'exposition et directrice scientifique des collections du Mucem.

Vingt œuvres iconiques

Grâce au prêt exceptionnel de vingt œuvres issues de la Collection Pinault, c’est une véritable plongée dans le travail de l’artiste qui est offerte aux visiteurs. Un parcours retraçant de manière chronologique la carrière de Koons sur les 35 dernières années et jalonné par certaines de ses œuvres phares, comme les sculptures Balloon Dog, Lobster ou Hanging Heart, mais aussi les toiles Backyard ou Dutch Couple, ou les séries plus récentes Gazing Ball et Antiquity.

Mais l’originalité de cette exposition réside dans la confrontation entre les œuvres de Koons et les collections du Mucem. Chaque pièce est mise en relation avec un ensemble d’objets conservés par le musée pour créer une conversation, symbolique ou poétique, entre les collections d’art populaire et les œuvres de l’artiste. Un dialogue qui permet de découvrir autrement les richesses du musée (300 pièces sélectionnées), mais aussi d’aborder différemment le travail de Koons, ses sources d’inspiration et les modes d’expression qui lui sont chers.

"Jeff Koons Mucem - Oeuvres de la Collection Pinault" du 15 mai au 18 octobre 2021. (Mucem - Jeff Koons)

"Jeff Koons Mucem" – Exposition du 19 mai au 18 octobre 2021 – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille - Réservations et renseignements au 04 84 35 13 13 et sur le site du Mucem.