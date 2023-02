Le travail lumineux et acidulé de David Hockney exposé au musée Granet d'Aix-en-Provence

L'œuvre colorée et profonde d'un des peintres les plus influents au monde sont à voir au musée Granet d'Aix-en-Provence. L'occasion de comprendre l'évolution de son art et d'apprécier les détails et clins d'œil qui pullulent dans ses toiles et ses photographies. A voir jusqu'au 31 mai.

C'est une ode à la couleur, à la lumière et même à la douceur que l'on discerne dans les traits de David Hockney au musée Granet d'Aix-en-Provence. Lui qui détient le record de l’œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères pour un artiste vivant se dévoile au travers d'une riche rétrospective chronologique de son travail. Comme des chasses au trésor, ces œuvres pouvant paraître minimalistes au demeurant, regorgent de détails et de références sous-jacentes.

"Ce qui est passionnant avec cet artiste, c'est qu'il y a parfois deux, trois, quatre degrés de compréhension de son œuvre. Les références sont de plus en plus complexes. Pour celui ou celle qui veut entrer dans son travail, on ne pas tout saisir au premier regard", souligne Bruno Ely, le directeur du Musée Granet. La lecture des œuvres d'Hockney est multiple. Pour aider les enfants à mieux comprendre son travail, le musée Granet met à disposition des guides conférenciers pour une approche plus didactique.

Un art poétique et politique

"Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son interprétation de la nature et de la réalité et sa manière de poétiser ce qui nous entoure, de dire sa vie à travers ses œuvres", confie une visiteuse. David Hockney poétise son parcours et il le politise également. Des toiles témoignent de son engagement pour la cause homosexuelle, un combat qui était puni par la loi en Angleterre dans sa jeunesse. "Je suis assez touchée par ses portraits, par ceux de sa mère. Il a un attachement particulier pour sa maman. Ces grands formats sont magnifiques", explique une autre amatrice d'art.

Une rencontre intimiste avec la vie de l'artiste et avec l'âme de ses œuvres. "On a fait venir David Hockney à Aix-en-Provence pour deux raisons. D'abord, parce que depuis de longues années, il n'avait pas été présent dans la région et que la vocation d'un musée est aussi d'aller vers tous les publics, pas seulement ceux qui ont l'opportunité de voyager. Et aussi parce que c'est un amoureux de l'histoire de l'art, il fait référence à Vincent Van Gogh et à Paul Cézanne, c'est un ancrage fort sur notre territoire", abonde Bruno Ely.

Exposition David Hockney, Musée Granet à Aix-en-Provence en collaboration avec le Tate Gallery, à voir jusqu'au 31 mai 2023.