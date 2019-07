​Cinéma à l'hôpital Lariboisière : l'exposition de Gaumont égaye personnels, patients et visiteurs

À l'hôpital Lariboisière, la cour d'honneur est un joyau d'architecture. Lorsqu'en plus ses 7 000 m² se transforment en lieux d'expositions, personnels, patients et visiteurs sont unanimes : "C'est bien, ça fait un petit côté couleur", témoigne une jeune femme. "Moi je trouve ça très intelligent de la part de l'hôpital", affirme un homme. "On voit des personnages qu'on connaît. Jean Dujardin là-bas", explique une femme en blouse blanche.

Le cinéma des années 50 jusqu'à nos jours

Près de 80 photos dans la Cour, autant dans les coursives à l'intérieur. Des années 50 jusqu'à nos jours : 300 comédies sont racontées au sein de l'hôpital parisien à travers cette exposition. Toutes issues du catalogue Gaumont, qui en a ressorti les plus beaux clichés et répliques cultes, comme le célèbre "Okayyyyy !!!!!" de Christian Clavier. "Le bâtiment, l'histoire du bâtiment, le public que ça génère, tout ça nous plaisaient énormément. Aller le plus possible vers les gens et surtout dans un endroit où ils ne s'attendent pas à y voir de la culture", explique Ariane Toscan du Plantier, directrice communication et patrimoine de Gaumont.

La maison de production cinématographique fête actuellement ses 120 ans.

