Exposition Léonard de Vinci au Louvre : l'Italie va prêter sept œuvres, mettant fin à des mois de tensions

L'Italie et la France ont signé mardi un accord prévoyant le prêt de cinq oeuvres, dont le célèbre Homme de Vitruve, et de deux copies de tableaux de Léonard de Vinci pour la grande exposition du Louvre commémorant le cinquième centenaire de la mort de l'artiste, mettant fin à des mois de discussions et de tensions.

Détail de L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci (Leemage/AFP)