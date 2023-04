Lille 3000 revient avec deux nouvelles expositions ludiques et originales au milieu d'œuvres du Palais des Beaux-Arts

Des jeux vidéo au milieu d'œuvres du Palais des Beaux-Arts ou une chambre d'enfants avec des objets XXL, Lille 3000 revient cette année avec deux nouvelles expositions pour le moins surprenantes.

Après Utopia l'année dernière, Lille 3000 se renouvèle pour sa 7e édition avec notamment deux nouvelles expositions à découvrir jusqu'au début de l'automne. L'une, au Palais des Beaux-Arts, Open Museum Jeu vidéo, nous plonge dans les coulisses des jeux vidéo et l'autre, à la gare Saint Sauveur, où l'artiste Jean-François Fourtou nous invite à partager des souvenirs d'enfance en version XXL.

France 3 Nord Pas-de-Calais : C. Defurne / E. Quinart / R. Maucort

À travers l'exposition Range ta chambre à la gare Saint Sauveur, l'artiste créateur Jean-François Fourtou plonge les visiteurs dans une incursion ludique et enfantine. Il a reproduit sa chambre d'enfants avec des objets et des meubles agrandis en très grand format. "J'ai voulu récréer la chambre que j'avais enfant jusqu'à mes 4 ans. J'ai agrandi ces objets familiers 6 à 12 fois plus grands pour que les gens puissent vivre une expérience déstabilisante, qu'ils se sentent un peu désorientés, comme des Lilliputiens, un peu comme des jouets animés", explique l'artiste.

Une plongée dans l'univers du jeu vidéo

Des écrans et des créatures fantastiques au milieu d'œuvres classiques, c'est la nouvelle exposition du Palais des Beaux-Arts, Open Museum Jeu vidéo. L'objectif : faire se côtoyer le monde réel et virtuel, l'histoire de l'art et l'univers des jeux vidéo. Selon Regis Cotentin, commissaire de l'exposition : "Tous les arts quel qu'ils soient se répondent entre eux. En plus, le jeu vidéo, c'est un art total, c'est à la fois de la vidéo, du cinéma, de la musique, de la narration, de la littérature, de la peinture ou de la sculpture. C'est vraiment un art qui puise dans tous nos patrimoines."

Des projections d'images de jeux vidéo sont installées au Palais des Beaux-Arts de Lille dans le cadre de l'exposition "Open Museum Jeu vidéo". (France 3 Nord Pas-de-Calais : C. Defurne / E. Quinart / R. Maucort)

À l'origine de l'exposition, deux studios de jeux vidéo, Ankama et Spiders. Ils ont choisi à la fois de jouer sur la technologie avec des immersions vidéos, mais aussi sur l'aspect humoristique des jeux vidéo, comme avec le champ de Bouftous (animal issu du jeu Dofus) qui a été installé.

Yoann Thiebaut-George, chef de projet chez les studios Spiders, a fait le choix par exemple, d'installations immersives. "Ici, on est dans l'un de nos jeux, Greedfall. Le visiteur va se retrouver immergé dans la ville de Serene, sur cette place, près du port. Il va pouvoir découvrir toute l'ambiance sonore et visuelle. Cette fois, c'est lui qui se trouve au centre du jeu", se félicite-t-il.

Exposition "Range ta chambre !" de Jean-François Fourtou. Gratuit. Jusqu'au 8 octobre 2023.

Exposition "Open Museum Jeu Vidéo" au Palais des Beaux-Arts. Tarifs : tarif plein : 7 euros ; tarif réduit : 4 euros. Jusqu'au 25 septembre 2023.