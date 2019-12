Léonard de Vinci, Toutânkhamon, Johnny Hallyday et le film "Les Misérables" au top des événements culturels 2019

Cinq siècles après sa mort, l’artiste culte de l’année 2019 s’appelle Léonard de Vinci. L’exposition présentée au Louvre a été un grand succès avec une réunion exceptionnelle de ses chefs d’œuvre. 180 000 visiteurs avaient réservé leurs places sur internet avant l’ouverture. Une pratique de plus en plus répandue. Près d’un million et demi de visiteurs se sont également rendus à la Villette pour découvrir Le trésor de Toutânkhamon. Ces expositions constituent les événements culturels 2019.

Un mode de distraction et de consommation

"Une exposition, c’est comme un film de cinéma ou un concert de musique actuelle, c’est un mode de consommation, de distraction, de loisir qui peut toucher un public très, très large", explique Jean-Christophe Castelain, rédacteur en chef du Journal des Arts. Deux ans après la disparition de Johnny Hallyday, les disques de l’idole des jeunes continuent de se vendre, 100 000 en trois jours pour une version orchestrale de la chanson Diego. Enfin, le film Les Misérables, exposant les difficultés de la banlieue, a attiré plus d’un million de spectateurs dans les salles en un mois.







