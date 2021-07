Le directeur des musées de Marseille nommé à la tête du Musée d'art moderne de Paris

Le conservateur et actuel directeur des musées de Marseille, Xavier Rey, a été nommé à la tête du Musée d'art moderne qu'abrite le Centre Pompidou à Paris, a annoncé mardi le ministère de la Culture.

"Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, sur proposition de Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou, a nommé Xavier Rey à la direction du Musée national d'art moderne (...) Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2021", indique le ministère dans un communiqué.

Ancien élève de l'École normale supérieure, diplômé d'HEC et conservateur issu de l'Institut National du Patrimoine, Xavier Rey a commencé sa carrière au musée d'Orsay, avant d'en devenir directeur des collections.

Rôle social des musées

En 2017, il est nommé directeur des Musées de Marseille qui rassemblent dix-neuf sites avec une collection de plus de 120 000 oeuvres. "Attentif au rôle social des musées, Xavier Rey mène de nombreuses opérations à l'égard des publics" éloignés du monde de la culture, souligne la rue de Valois.

A la tête du Musée d'art moderne, le conservateur conduira "des projets expérimentaux et innovants en termes de muséographie, d'offre culturelle et de partenariats, en s'appuyant sur l'ADN d'innovation et de pluridisciplinarité du Centre Pompidou", précise la même source.

Il succède à Bernard Blistène qui a été à la tête de l'établissement pendant sept années après en avoir été le directeur-adjoint. Le Centre Pompidou fermera totalement fin 2023, et pour quatre ans, pour une gigantesque rénovation.