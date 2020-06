Le créateur du fameux logo "I ♥ NY" Milton Glaser, figure de la pop culture, est mort à 91 ans

Voici quelques unes des réalisations marquantes de ce graphiste américain de génie qui a changé l'identité de la culture populaire dans les années 60 et 70.

Il avait créé le fameux logo prisé des touristes "I love NY" : le graphiste américain Milton Glaser est mort vendredi 26 juin 2020, jour de son anniversaire, à l'âge de 91 ans. C'est sa femme, Shirley Glaser, qui a annoncé son décès au New York Times. Né le 26 juin 1929 dans le Bronx de parents immigrés de Hongrie, Milton Glaser était connu pour son style rétro et joyeux, qui a aidé à façonner l'identité visuelle de la culture populaire américaine des années 1960 et 1970.



Co-fondateur de New York Magazine en 1968, il a travaillé pour de nombreuses affiches publicitaires, pour des couvertures de livres et de magazines, imposant sa patte singulière. Il se disait influencé notamment par l'Art nouveau, les dessins à l'encre de Chine, le courant de la Sécession viennoise et les dessins animés des années 30.



"Ce que Milton Glaser a donné à New York restera bien longtemps après lui. "I ♥ NY" était le logo parfait à l'époque et le reste aujourd'hui. Nous avons perdu un designer brillant et un grand New-Yorkais" a réagi samedi matin le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Voici quelques unes de ses réalisations.

Son poster de Bob Dylan

Milton Glaser avait marqué les esprits dès 1967 avec son poster promotionnel du best-of de Bob Dylan (Bob Dylan's Greateast Hits) représentant la silhouette de profil du chanteur avec une folle chevelure psychédélique. Il est crédité pour avoir créé le style coloré et psychédélique popularisé par le film d'animation Yellow Submarine des Beatles sorti en 1968, un style qu'il pratiquait avec son agence de design Push Pins Studios depuis une dizaine d'années.

Ce poster psychédélique de la silhouette de Bob Dylan signé du graphiste Milton Glaser en 1967, est entré selon le New York Times dans 6 millions de foyers dans le monde. (MILTON GLASER)



Son logo "I ♥ NY"

Mais il restera surtout pour son logo "I ♥ NY" au coeur rouge créé en 1977, qui a connu un succès retentissant. Imaginé et esquisssé alors que Milton Glaser était à l'arrière d'un taxi, il était destiné à accompagner une campagne pour attirer les touristes à New York. Il en est devenu instantanément l'un des symboles, au même titre que l'Empire State Building.



Au lendemain des attaques terroristes du World Trade Center en 2001, des millions de T-shirts ornés de ce logo se sont écoulés, en signe de solidarité avec la Grosse Pomme et ses habitants, rappelle le New York Times. A cette occasion, Glaser en a créé une nouvelle version, "I love NY More Then Ever" (J'aime New York plus que jamais), le coeur rouge étant légèrement noirci à sa base.

Le logo "I Love NY" imaginé par le graphiste américain Milton Glaser en 1977. (MILTON GLASER)



Le logo de la brasserie Brooklyn Brewery

Milton Glaser a également réimaginé le logo de l'éditeur de bandes dessinées D.C. Comics ou conçu le logo de la brasserie Brooklyn Brewery, maintenant prisée des hipsters du monde entier.

Le logo de The Brookln Brewery fondée en 1988, est signé du graphiste américain Milton Glaser. (PICTURE ALLIANCE / GETTY IMAGES)

Le poster de la dernière saison de "Mad Men"