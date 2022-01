"Ingres avant Ingres", la naissance d'un génie au Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Un retour aux sources du génie. C'est ce que propose le Musée des Beaux-Arts d'Orléans à travers l'exposition "Ingres avant Ingres". Études et dessins, pour certains jamais montrés au public, retracent la jeunesse artistique de l'un des plus grands peintres français.

Sa Grande Odalisque (1814) est célèbre dans le monde entier. Artiste adulé de son vivant (1780-1867), Ingres est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands peintres de tous les temps. Mais derrière la star, qui est vraiment Jean-Auguste-Dominique Ingres ? Comment son génie unanimement reconnu est-il né ? C'est à ces questions que le Musée des Beaux-Arts d'Orléans a voulu répondre. À travers 69 œuvres, le public fait connaissance avec le jeune Ingres, peintre visionnaire amoureux du dessin. FTR

Ce sont d'ailleurs deux dessins donnés à la ville d'Orléans en 1895 qui constituent le point de départ de l'exposition Ingres avant Ingres. Ces deux portraits au crayon représentant Jean-Charles-Auguste Simon, dit Simon fils, reflètent déjà le talent d'Ingres pour l'"incarnation" ou l'art de donner vie à un dessin. "Le dessin, c'est trois quarts et demi de la peinture", affirmait l'artiste qui passait des heures à croquer son entourage. Un goût précoce pour l'observation (à l'âge de dix ans il copiait Titien et Raphaël !) mais aussi pour l'interprétation. Loin des leçons de son célèbre maître, le peintre néo-classique Jacques-Louis David, Ingres insuffle à ses œuvres une sensualité et une modernité inédites en son temps, à l'image du portrait d'Aglaé Adanson, célèbre naturaliste, qu'il réalise au tout début du 19e siècle. « Aglaé Adanson » (vers 1802-1803) par Jean-Auguste-Dominique Ingres – Collection particulière (Paris) (France 3 Centre-Val-de-Loire / W. Redonnet)

Pour cette exposition inédite, le Musée des Beaux-Arts d'Orléans a bénéficié d'un prêt exceptionnel de Montauban, ville natale de l'artiste. Sur les 69 oeuvres de jeunesse exposées à Orléans, une quarantaine provient en effet du Musée Ingres Bourdelle. Des portraits, des études préparatoires et des dessins "sur le vif" restaurés pour l'occasion et dont certains n'ont jamais été montrés au public. Une occasion unique de découvrir la naissance d'un génie qui obtint le prestigieux et très convoité Prix de Rome en 1801. Il n'avait que 21 ans.

"Ingres avant Ingres" jusqu'au 9 janvier 2022 au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. 6 euros, 3 euros tarif réduit. Gratuit le premier dimanche du mois.