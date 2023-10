Grâce à des Lego, une archéologue reconstitue le passé gallo-romain de la ville de Lyon

Conçue par une archéologue passionnée de Lego, cette exposition propose de découvrir à quoi ressemblait la capitale des Gaules à l’époque romaine à travers 40 maquettes réalisées à partir des célèbres petites briques.

Comment rendre l’archéologie et la période gallo-romaine vivante et accessible au plus grand nombre ? Intitulée Les aventures de Brickius Maximus, l’exposition proposée à partir du 6 octobre au Lugdunum - Musée et théâtres romains à Lyon semble parfaitement répondre cette mission. Elle fait dialoguer près de 40 reconstitutions minutieuses en LEGO® évoquant la vie quotidienne de Romains avec plus de 90 œuvres et objets antiques. La mise en scène prend comme prétexte les aventures de Brickius Maximus, légionnaire romain et agent secret détaché auprès du gouverneur de Bretagne qui doit se rendre sur le mur d’Hadrien, au Royaume-Uni, pour porter une missive de la plus haute importance.

France 3 Rhône-Alpes - Y. Marie / S. Goldstein / A. Gavin

Des maquettes inédites

Déployées sur 6000 m², ces maquettes reprennent les lieux emblématiques d’une grande cité romaine (villa, temple, légion, divinité, voies de communication...). Certaines étaient déjà préexistantes (l’exposition tourne dans plusieurs villes), d’autres, créées spécialement pour le Musée et théâtres romains de Lyon, sont totalement inédites. L’Aqueduc du Giers à Chaponost, la Maison au char de la rue des Farges dans le 5e arrondissement de Lyon, le Sanctuaire fédéral des Trois Gaules et la Caserne de la Visitation... Autant de sites bien connus lyonnais que les Lyonnais vont redécouvrir tels qu’ils étaient voilà 2000 ans.

L'amphithéâtre des Trois Gaules a été reproduit à partir de travaux de chercheurs. Il existe peu de documents sur cet édifice. (France 3 Rhône-Alpes)

Grande Histoire et petites briques

À l’origine de cette exposition, il y a une famille : Kathy Sas, docteur en archéologie, son mari Tom de Bruyker, philologue (spécialiste de l’étude historique des textes) et leur fils Andreas, passionné de Lego. Tous les trois sont des AFOL, acronyme pour Adult Fan Of Lego. De grandes personnes qui s’assument totalement comme accrocs des petits briques.

Mais comment une archéologue et un philologue en sont-ils venus à utiliser les Lego pour raconter l’Histoire ? "L’idée est venue en 2013, lors des 50 ans de l’association d’archéologie présidée par ma femme, à Anvers" raconte Tom de Bruyker. Pour illustrer une exposition rétrospective, il réalise une première maquette de temple romain. Le virus est là et ne le lâchera plus, “contaminant" toute la famille. Au fil du temps, le nombre de maquettes a augmenté pour proposer une exposition de plus en plus complète avec des maquettes allant de 13 cm à 2,60 m de large.

Monuments, vie quotidienne...Tous les aspects de la vie à Lugdunum il y a 2000 ans sont racontés à travers les petites figurines. (France 3 Rhône-Alpes)

Les spécialistes de l’histoire gallo-romaine regarderont peut-être ce genre d’exposition avec perplexité voire méfiance. Mais rien n’a été fait au hasard. L’univers développé dans l’exposition s’appuie sur un scénario de l’historien et écrivain Gérard Coulon. Connu pour ses ouvrages de vulgarisation de l'époque gallo-romaine destinés aux enfants, il est aussi archéologue et a dirigé plusieurs chantiers de fouille.

Scénographie interactive

Pour rendre la visite encore plus attrayante, la scénographie et les agencements incitent les visiteurs à observer les détails. Un jeu de “cherche et trouve” encourage notamment les enfants et les familles à repérer les protagonistes de l’histoire dissimulés dans les maquettes en Lego. L’exposition mise aussi sur l'interaction avec des capsules audios et des fac-similés à manipuler, des vidéos, des tablettes d’écriture en argile, des jeux. Parmi eux, des puzzles et la manipulation libre de briques en Lego. De quoi réveiller l'AFOL qui sommeille en chacun de nous !

Exposition "Les aventures de Brickius Maximus" du 6 octobre 2023 au 9 juin 2024 au Lugdunum - Musée et théâtres romains - 17 rue Cléberg 69005 LYON - Du mardi au vendredi de 11h à 18h / Samedi et dimanche de 10h à 18 - Tarif : 7 € / 4,50 €