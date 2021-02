La première FIAC virtuelle réunira 208 galeries début mars

208 galeries d'art contemporain, d'art moderne et de design de 28 pays de tous les continents participeront à la première FIAC virtuelle, FIAC Online Viewing Rooms, du 4 au 7 mars, a annoncé vendredi 29 janvier la Foire international d'art contemporain (FIAC).

Elle réunit autant de galeries que les éditions "réelles" habituelles : en comparaison, 199 étaient présentes à la dernière, en octobre 2019,

Sept institutions parisiennes et internationales sont associées à cette édition inédite : Bourse de Commerce-Pinault Collection, Centre Pompidou, Fondation Pernod Ricard, Musée du Louvre, Petit Palais, Museo Tamayo (Mexico) et Musée M Woods (Pékin).

Cinq ou dix œuvres par galerie

Les galeries pourront proposer cinq ou dix oeuvres, accompagner leur présentation de visuels et de vidéos, et modifier leur accrochage tout au long de la foire. Les oeuvres pourront être vues à l'échelle grâce à une option "View on a wall".

Une plateforme ergonomique a été développée avec de nombreux filtres de sélection permettant aux professionnels et collectionneurs d'effectuer des recherches affinées ou au contraire de se laisser surprendre grâce à la fonctionnalité "Chance Encounter" qui leur présentera des oeuvres de manière aléatoire.

Les galeries incontournables dans les FIAC du passé seront au rendez-vous, de Gagosian à Hauser & Wirth, de Continua à White Cube, de Perrotin à Max Hetzler, de Templon à Zwirner.

Une sélection par des commissaires d'exposition

Cinq commissaires d'exposition réaliseront une sélection d'oeuvres parmi celles qui seront présentées, dont trois personnalités du monde de l'art parisien : Bernard Blistène (Centre Pompidou), Emma Lavigne (Palais de Tokyo) et Jean de Loisy (Ecole des Beaux-Arts).

La FIAC avait dû annuler son édition annuelle 2020 en octobre dernier en raison de l'épidémie du Covid-19. Cela avait été ressenti comme une épreuve financière lourde et un traumatisme par les acteurs de l'art contemporain, tant rien ne remplace pour eux ce brassage annuel qui leur permet de montrer et de vendre, de se confronter aux autres, d'ajuster leur offre, de connaître les dernières tendances du marché.

La 47e édition de la FIAC en réel doit avoir lieu du 21 au 24 octobre 2021 au Grand Palais éphémère au Champ-de-Mars, le Grand Palais, qui l'a accueillie ces dernières années, étant fermé pour de grands travaux de rénovation.