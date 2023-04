Deux tableaux et une sculpture du XVe siècle spoliés par les nazis restitués aux ayants droit à Paris

Trois oeuvres d'art spoliées par les nazis entre 1933 et 1945 à des Juifs allemands, ont été restitués mardi 18 avril à Paris à leurs ayants droit.

La ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, a remis aux ayants droit d'Agathe et Ernst Saulmann, des oeuvres qui avaient été spoliés par des nazis entre 1933 et 1945. Il s'agit d'un tableau sur bois de l'école florentine du XVe siècle intitulé Scène de bataille : Siège de Carthage par Scipion Émilien qui se trouvait au musée des Beaux-Arts d'Angers, ainsi qu'une Vierge à l'Enfant, de l'école padouane du XVe siècle, qui se trouvait au musée de Picardie d'Amiens.

Une sculpture d'une Vierge de Pitié, réalisée dans l'entourage de Gil de Siloé (XVe siècle), et qui se trouvait au Louvre, a été remise aux ayants droit de Harry Fuld junior. La ministre a également annoncé qu'elle présenterait mercredi en Conseil des ministres le projet de loi visant "à faciliter d'autres restitutions d'oeuvres" spoliées par l'Allemagne nazie, a précisé à l'AFP son ministère.

Les trois oeuvres rendues mardi faisaient partie des biens dits "Musées nationaux Récupération" (MNR), soit 2.200 oeuvres sélectionnées au début des années 1950 parmi celles retrouvées en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, rapportées en France et non restituées.

Des oeuvres de collectionneurs juifs

Les époux Agathe et Ernst Saulmann, femme photographe et industriel du textile, possédaient une importante collection d'oeuvres d'art. Contraints de fuir l'Allemagne nazie en 1935 en raison des persécutions antisémites, ils ont émigré en Italie puis en France.

Les deux tableaux, passés par la France pendant l'Occupation et trouvés en Allemagne dans la collection de Hermann Goering, furent rapatriés en France à la Libération, sans que leur propriétaire soit identifié. Ils ont été sélectionnés comme oeuvres MNR en 1949.

Concernant Harry Fuld junior, il fut lui aussi contraint à l'exil vers la Grande-Bretagne en 1937, en raison des persécutions antisémites. Sa collection, restée en Allemagne, fut confisquée et vendue en 1943. La sculpture, trouvée chez un marchand d'art allemand en 1945, fut ensuite envoyée par erreur en France, sans que l'on sache alors qui en était le propriétaire. Elle a été sélectionnée comme oeuvre MNR en 1951.

Au total, 184 oeuvres et objets MNR et assimilés ont été restitués depuis 1950. S'y ajoutent 15 oeuvres des collections publiques nationales ou territoriales dont la sortie du domaine public et la restitution aux ayants droit de propriétaires victimes de persécutions antisémites a été rendue possible par une loi du 21 février 2022.