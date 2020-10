Un jeune designer alsacien choisi pour relooker la salle du Conseil des ministres à l’Élysée

A 22 ans, Julien Roos a remporté un concours de design pour donner un coup de jeune au mobilier du salon Murat de l'Élysée. Une belle opportunité professionnelle pour cet étudiant originaire de Molsheim.

Il n’aurait jamais pensé débuter sa carrière à l’Élysée. Julien Ross n’en revient toujours pas d’avoir décroché le premier prix Mobilier national – Jeune création 2020. Avec trois autres étudiants, il a été désigné pour moderniser le salon Murat qui abrite le Conseil des ministres.

Tout a commencé il y a un an quand le Mobilier national a lancé ce défi aux étudiants des prestigieuses écoles de design : imaginer une nouvelle table pour recevoir, chaque mercredi, les ministres à l’Élysée. L’institution, qui a pour mission de meubler les bâtiments officiels de la République française, souhaite également changer les chaises et les luminaires.

Un nouveau mobilier validé par le Président

Etudiant à l’Ensaama (Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art) à Paris, Julien Ross planche avec trois de ses camarades sur ce projet. Ils travaillent sur une table en métal, bois et béton ciré modulable et connecté. Un mobilier ultra moderne mais cohérent avec les dorures du salon, qui séduit Brigitte et Emmanuel Macron. Julien Roos et ses trois partenaires de promotion remportent le concours face à une vingtaine de candidatures.

Ce mobilier reprend les codes classiques tout en ayant un esprit très contemporainHervé Lemoine, directeur du Mobilier national

Le futur mobilier de la salle du Conseil des ministres sera fabriqué à l’atelier de recherche et de création du Mobilier national. Il devrait investir l’Elysée en 2021.