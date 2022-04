"Bifurcations" : la Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne interroge le monde d'après

FTR

Une édition qui voit les choses en grand. Pour son retour (après une édition 2021 annulée), la Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne qui s'ouvre ce mercredi 6 avril propose pendant quatre mois 7 expositions et plus de 150 animations dans la métropole stéphanoise. Le monde post-covid est au coeur des interrogations des artistes invités.

Bifurcations, c'est le thème choisi pour cette 12e édition de la Biennale internationale du Design de Saint-Étienne, un événement devenu incontournable dans le paysage culturel et qui est à découvrir jusqu'au 31 juillet. Un thème choisi avant la pandémie et qui résonne parfaitement avec les interrogations actuelles. Entre la crise sanitaire, les conflits et le dérèglement climatique, notre société est à la croisée des chemins. Quelle(s) route(s) choisir ? Les 200 designers et artistes invités avaient matière à réflexion.

La 12e Biennale Internationale Design Saint-Etienne ouvre ses portes ce mercredi 6 avril !



À découvrir pendant 4 mois :

7 expositions phares à la @lacitedudesign

111 expositions sur le territoire

250 événements

39 pays représentéshttps://t.co/uWKUtT5lEm pic.twitter.com/LB7xFdYGK0 — Biennale Internationale Design de Saint-Étienne (@BiennaleDesign) April 1, 2022

Parmi les temps forts, l'expostion présentée à la Cité du Design, At Home, panorama de nos vies domestiques. Avec la crise du Covid, nos intérieurs sont devenus nos maisons, bureaux, salles de classe, de sport, de cinéma et restaurant : une évolution de notre vie domestique qui interroge sur le monde d'après. L'exposition n'est pas centrée sur la crise sanitaire mais permet aux visiteurs de réfléchir à la signification du terme "se loger" aujourd'hui, dans un avenir post-Covid.

Autre sujet dans l'air du temps, la place de la voiture dans nos villes et nos vies. C'est l'objet d'une autre exposition attendue, Autofiction, une biographie de l'objet automobile. Présenté comme une exposition-documentaire, ce rendez-vous interroge les contradictions entre un besoin de mobilité pour une grande partie de l'Humanité et la nécessité d'un changement de notre façon de consommer.

Un événement populaire

En plus de ces sept grandes expositions, environ 150 événements et animations sont prévus pendant 4 mois dans toute la métropole stéphanoise. Des espaces publics aux musées de la ville, la Biennale est un rendez-vous populaire. Les designers font partie intégrante de ce monde en mouvement. Mobilier urbain, tendances architecturales, objets du quotidien, leurs réalisations sont inspirées par le monde dans lequel nous vivons et ils tentent, aussi, d'anticiper les changements incessants, parfois brusques et précipités, de vos vies plus si tranquilles.

Biennale Internationale Design de Saint-Étienne, jusqu'au 31 juillet 2022 - du mardi au dimanche de 10h à 18h, fermeture à 20h le samedi. Retrouvez tous les rendez-vous, les expositions et les différents lieux sur le site de la Biennale.