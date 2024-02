"Des beaux-arts au Playmo'Art" : une exposition pour découvrir l'histoire de l'Art grâce aux Playmobil au château d'Ancy-le-Franc

Comment attirer les jeunes et leurs parents dans un château de la Renaissance en leur promettant une exposition ludique sur l'histoire de l'Art, de l'Égypte ancienne à nos jours ? En faisant appel à Jean-Philippe Broussin, l'un des plus grands collectionneurs privés de France de Playmobil, qui s'est spécialisé dans la création d'expositions et d'événements. C'est lui qui a conçu l'exposition "Des Beaux-Arts au Playmo'Art".

Dans le majestueux écrin du château d'Ancy-le-Franc, dans l'Yonne, un joyau de la Renaissance, il a mis en scène sur 700m2 les grandes étapes de l'Histoire de l'Art. Évocation des pyramides, reconstitution d'une scène de Molière, rencontre avec Van Gogh ou De Vinci, le visiteur passe en revue les grands courants artistiques.

Exposition "Des Beaux-Arts au Playmo'Art"au château d'Ancy-le-France dans l'Yonne Exposition "Des Beaux-Arts au Playmo'Art"au château d'Ancy-le-France dans l'Yonne - (France 3 Bourgogne-Franche-Comté : B. Djaouti / L. Mallejac)

Ces milliers de Playmobil mis en scène dans plusieurs salles du château ne sont pas arrivés là par hasard. C'est un projet de deux ans qui s'est concrétisé et un nombre d'heures incalculables pour donner vie à cette frise historique originale.

"C'est un thème qui nous tenait à cœur. Réussir à partager l'art sous une autre forme et accessible aux enfants, c'est parfait" se réjouit Aurore Gely, qui travaille au château d'Ancy-le-Franc et qui est toujours en quête de nouvelles idées pour attirer un public plus large. "Ce genre d'exposition permet de toucher plusieurs générations, les enfants y trouvent leur compte et les parents ou les grands-parents sont également contents de pouvoir visiter le château".

Pour les équipes du château, cette exposition temporaire est une porte d’entrée ludique pour donner envie de découvrir le reste de ce palais de la Renaissance, qui abrite par ailleurs l'une des plus belles collections de peintures murales des XVIe et XVIIe siècle.

Exposition "Des Beaux-arts au Playmo'Art" : jusqu'au 20 mai 2024 - château d'Ancy-le-Franc, 18 place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc ouvert du mardi au dimanche . Tel : 03 86 75 00 25