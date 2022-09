De Niki de Saint Phalle à Yves Klein : dix expositions à voir cet automne en régions

Niki de Saint Phalle à Toulouse, Yves Klein à Aix-en-Provence, le paysage juste avant l'impressionnisme à Lodève, Poussin et l'amour à Lyon, l'art et la science-fiction à Metz ou l'art collectif à Marseille... Notre sélection d'expositions à voir bientôt en régions.

Niki de Saint Phalle années 1980-1990, aux Abattoirs de Toulouse

Niki de Saint Phalle, "Tarot Garden", 1991, sérigraphie, Il Giardino dei Tarocchi (© Niki Charitable Art Foundation)

Les Abattoirs de Toulouse présentent une exposition de Niki de Saint Phalle (1930-2002) concentrée sur les années 1980 et 1990, époque où l'artiste franco-américaine, connue pour ses Tirs et ses Nanas créés dans les années 1960, a réalisé le Jardin des Tarots en Italie. Lors de cette deuxième partie de carrière moins connue, elle va à la rencontre du public en dehors de la galerie ou du musée, elle crée des objets, des bijoux et même un parfum, répandant l'art dans la vie, et elle effectue un important travail d'écriture. Du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023.

Yves Klein intime à l'Hôtel de Caumont d'Aix-en-Provence

Yves Klein, "Peinture de feu sans titre" (F 24), 1961, Carton brûlé, Collection particulière (© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022)

L'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence explore la part la plus personnelle et intime de l'œuvre d'Yves Klein, plus connue pour son côté spectaculaire. A côté de chefs-d'œuvre emblématiques, comme les Monochromes du célèbre bleu ou les fameuses Anthropométries, sont présentées des œuvres moins connues, des archives inédites et des objets issus de son fonds d'atelier, ainsi que des œuvres d'autres artistes ou des projets collaboratifs qui témoignent de sa complicité avec Arman, Christo, Martial Raysse ou Jean Tinguely. Du 28 octobre 2022 au 26 mars 2023.

La peinture de paysage "en route vers l'impressionnisme" au musée de Lodève

Camille Corot, Mantes, le soir, La cathédrale de Mantes,vers 1860-1865. (© MBA Reims-C. Devleeschauwer)

Le musée des Beaux-Arts de Reims, fermé pour travaux, prête au musée de Lodève une partie de son importante collection de paysages du 19e, pour une exposition qui raconte le développement de la peinture de plein air, avec les précurseurs de l'impressionnisme comme Camille Corot ou Eugène Boudin, l'école de Barbizon, puis Claude Monet, Alfred Sisley, Albert Marquet, et, plus inattendu, des paysages de Renoir. Du 1er octobre 2022 au 19 mars 2023.

Poussin et l'amour au musée des Beaux-Arts de Lyon

Nicolas Poussin, "Vénus et Adonis", vers 1626-1627. Fort Worth, The Kimbell Museum of Art. (Image © Kimbell Art Museum, Fort Worth)

Certains de ses tableaux d'ailleurs, jugés trop érotiques, ont été mutilés, découpés ou détruits dès le 17e siècle. Le musée des Beaux-Arts de Lyon révèle un Nicolas Poussin (1594-1665) pour qui l'amour était un sujet et une inspiration constante, loin de l'image austère de peintre-philosophe qu'on lui attribue. De ses premiers tableaux romains à ses dernières œuvres, méditations sur la puissance créatrice et destructrice de l'amour. Du 26 novembre 2022 au 5 mars 2023.

Amitiés et créations collectives au Mucem

Bill Copley, Roberto Matta, Victor Brauner, "Fait par Bill Copley, Roberto Matta, Victor Brauner", 16 décembre 1953. Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole. Legs Jacqueline Victor-Brauner, 1987 (© Adagp, Paris, 2022 ; photo © Yves Bresson / Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole)

Au 20e siècle, des artistes et poètes, écrivains, cinéastes, musiciens ont expérimenté le travail coopératif, à commencer par les surréalistes avec leurs cadavres exquis. Le Mucem s'intéresse à ces créations particulières, souvent fruit d'amitiés, en excluant les groupes constitués, couples et fratries d'artistes. Le musée marseillais présente 117 œuvres imaginées lors de rencontres fortuites. De Picasso à Picabia, de Gabrielle Buffet à Arp, de Hains à Bryen ou Villeglé, de Matta à Brauner, de Brecht à Filliou, de Beuys à Paik, de Klein à Saint-Phalle et Tinguely… Du 16 octobre 2022 au 13 février 2023.

Champollion et les hiéroglyphes au Louvre-Lens

Bloc de Paroi, Scène de boulangerie, 2500-2350 avant J.-C (© RMN-Grand Palais (musée du Louvre / Franck Raux)



Le Louvre-Lens rend hommage à Jean-François Champollion, qui le premier a percé le secret des hiéroglyphes grâce à l'étude de la fameuse pierre de Rosette : plus de 350 œuvres, sculptures, peintures, objets d'arts, documents éclairent la richesse de l'écriture de l'Egypte ancienne et racontent l'histoire du célèbre égyptologue en la resituant dans son contexte intellectuel et politique. Du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023.

Art et science-fiction au Centre Pompidou-Metz

Mary Sibande, "A Reversed Retrogress", Scene 2, 2013, Somerset House, Londres, 2019/2020, Vitry-sur-Seine, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, courtesy of the artist (Photo © Anne Tetzlaff)

Et pourquoi pas se réapproprier le futur ? Il y a deux ans, la pandémie de Covid nous a plongés subitement dans ce qui ressemblait à un scénario de science-fiction. C'est de là qu'est née l'idée de cette exposition du Centre Pompidou-Metz qui propose une immersion dans la science-fiction et les mondes alternatifs : artistes plasticiens, écrivains, architectes ou cinéastes y éclairent les liens entre réalité et univers imaginés. Du 5 novembre 2022 au 17 avril 2023.

SurréAlice : les surréalistes et Lewis Carroll, à Strasbourg

René Magritte, "Alice au Pays des merveilles", 1946 (© Collection privée © ADAGP Paris 2022)

Alice au pays des merveilles, devenu dans les années 1930 un classique de la littérature jeunesse, a été un ouvrage de référence pour les surréalistes. Le musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg raconte leur réception de l'ouvrage de Lewis Carroll avec une centaine d'œuvres (peintures, photos, dessins, collages, éditions…) dans une exposition qui s'intéresse aux changements d'échelle, au lien texte-image, au passage, à la transgression, à la connivence animal humain, au jeu. Elle aborde aussi la question de la représentation des femmes dans l'univers surréaliste. Du 19 novembre 2022 au 26 février 2023.

Les artistes femmes du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux sortent des réserves

Anna Staritzky (1911-1981), "Personnage en mouvement", 20e siècle, collage et technique mixte sur papier gris (© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo F. Deval)

Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux met en lumière les artistes femmes présentes dans ses réserves, plus d'une soixantaine, qui retracent un voyage dans l'histoire de l'art au féminin du 16e au 21e siècle et dont les œuvres sont souvent accrochées pour la première fois. Peintures, dessins, estampes, photographies, céramiques, sculptures ou tapisseries d'artistes célèbres (Mary Cassatt, Berthe Morisot, Marie Laurencin) ou inconnues, essentiellement du 19e et du 20e siècle car c'est à cette époque que les femmes ont réellement commencé à avoir accès à une formation artistique. Du 16 septembre 2022 au 13 février 2023.

L'univers de William Morris à la Piscine de Roubaix