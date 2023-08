De Nicolas de Staël à Mark Rothko, 14 expositions à voir à Paris cet automne

La saison d'expositions s'annonce riche à Paris, avec de grands noms de la peinture, de la photographie, de la gravure. Notre sélection.

Nicolas de Staël au Musée d'art moderne, Vincent Van Gogh au musée d'Orsay, Amedeo Modigliani à l'Orangerie, Mark Rothko à la Fondation Vuitton, Berthe Morisot au musée Marmottan, c'est la fête de la grande peinture à Paris cet automne 2023. Il y a aussi beaucoup de photographie avec deux grandes expositions transversales à la BnF, Paz Errázuriz à la Maison de l'Amérique latine et Julia Margaret Cameron au Jeu de Paume, des estampes au Petit Palais, et de l'art contemporain avec Sophie Calle au musée Picasso et Peter Doig au musée d'Orsay.

Rétrospective Nicolas de Staël au Musée d'art moderne de Paris

Nicolas de Staël, "Marine la nuit", 1954, Collection particulière (© ADAGP, Paris, 2023 © Photo Thomas Hennocque)

C'est la première grande rétrospective de Nicolas de Staël à Paris depuis 20 ans. À travers 200 tableaux, dessins, gravures et carnets de l'artiste mythique, des années 1940 à son suicide à 41 ans en 1955, le Musée d'art moderne entend proposer un regard nouveau sur son œuvre de couleur et de lumière. À côté d'icônes comme Le Parc des Princes, on y verra des œuvres rarement montrées, dont une cinquantaine exposée pour la première fois dans un musée français. Du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024.

"Corps à corps", la figure humaine en photographie au Centre Pompidou

Saul Leiter, "Kathy", vers 1950, Collection Marin Karmitz (© Saul Leiter Foundation, Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn)

Le Centre Pompidou propose une grande exposition sur la représentation humaine à partir de sa propre collection de photographies, l'une des plus importantes du monde, et celle du collectionneur français Marin Karmitz. Plus de 500 photos et documents réalisés par 120 photographes de toutes les époques qui mettent en lumière des correspondances entre des artistes travaillant au même moment ou à des périodes éloignées dans le temps. De Berenice Abbott à Bernard Plossu, de Paul Strand à Vivian Maier, de Dora Maar à Sergio Larrain… Du 6 septembre 2023 au 25 mars 2024.

Van Gogh, les derniers mois, au musée d'Orsay

Vincent Van Gogh, "Fermes avec personnages, Auvers-sur-Oise", mai-juin 1890, Amsterdam, Van Gogh Museum (Photo : © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation))

Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, Vincent Van Gogh y meurt le 29 juillet après une tentative de suicide. Le musée d'Orsay se penche sur cette période brève mais intense où l'œuvre du peintre connaît un renouveau artistique et un style propre, et où il crée des œuvres iconiques comme L'Eglise d'Auvers-sur-Oise ou le Champ de blé aux corbeaux. L'exposition, organisée avec le musée Van Gogh d'Amsterdam, présente une quarantaine des 73 tableaux et une vingtaine des 33 dessins produits pendant ces deux derniers mois. Du 3 octobre 2023 au 4 février 2024.

Julia Margaret Cameron, pionnière de la photographie, au Jeu de Paume

Julia Margaret Cameron, "The Mountain Nymph Sweet Liberty", 1866, Carbon print (© The Royal Photographic Society Collection at the V&A, acquired with the generous assistance of the National Lottery Heritage Fund and Art Fund.)

Le Jeu de Paume présente la première grande rétrospective à Paris de la Britannique Julia Margaret Cameron (1815-1879), pionnière de la photographie et en particulier du portrait. Elle se met à la photo avec passion à 48 ans, quand sa fille lui offre un appareil. En dix ans, entre 1864 et 1875, elle produit plus de mille images, une des grandes œuvres de la photographie, tournée vers la recherche de la beauté et intégrant de façon novatrice le flou, l'imperfection et l'accident. Du 10 octobre 2023 au 28 janvier 2024.

Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton

Mark Rothko, "Light Cloud, Dark Cloud", 1957, Collection of the Modern Art Museum of Fort Worth (© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023)

On n'avait pas eu l'occasion de voir une grande exposition de Mark Rothko à Paris depuis le siècle passé. Une bonne raison d'aller voir la rétrospective du peintre américain à la Fondation Louis Vuitton, au cœur de laquelle on pourra s'émouvoir devant les œuvres iconiques de sa période dite "classique", initiée à la fin des années 1940. Après une période figurative représentée au début de l'exposition, Rothko a peint des formes de couleur rectangulaires, vives ou plus sombres, généralement superposées verticalement par deux ou trois, dans d'infinies variations de tons. Des œuvres qui ne peuvent pas laisser indifférent. Du 18 octobre 2023 au 2 avril 2024.

Modigliani et son marchand Paul Guillaume au musée de l'Orangerie

Amedeo Modigliani (1884-1920,) Nu couché, 1917, Italie, Turin, Pinacoteca Agnelli (© Pinacoteca Agnelli, Torino)

En 1914 Amedeo Modigliani, arrivé à Paris en 1906, rencontre Paul Guillaume, alors âgé de 23 ans, qui devient son marchand. L'exposition du musée de l'Orangerie explore la manière dont les liens entre les deux hommes peuvent éclairer la carrière de l'artiste qui, jusqu'à sa mort en 1920, va se consacrer entièrement à la peinture, essentiellement à la figure humaine. Plus de cent de ses toiles, cinquante dessins et une dizaine de sculptures seraient passés par les mains du marchand. Le musée en expose une cinquantaine et étudie le rôle de Paul Guillaume dans la diffusion de l'œuvre de Modigliani. Du 20 septembre 2023 au 15 janvier 2024.

La photographe chilienne Paz Errázuriz à la Maison de l'Amérique latine

Paz Errázuriz "Evelyn - La Palmera, Santiago". Série "Manzana de Adán", 1982-1987. Tirage cibachrone de 2015, (Collection privée, Paris.)

C'est la première exposition personnelle à Paris de cette grande dame de la photographie chilienne, artiste engagée qui depuis les années 1970 s'intéresse aux communautés invisibles de la société, les gens du cirque, les boxeurs, les travestis, les vieux, les malades mentaux, les prostituées avec qui elle noue des relations fortes. Une façon de participer à la résistance sous la dictature de Pinochet. La Maison de l'Amérique latine présente 120 tirages de 15 séries, dont trois inédites. Du 8 septembre au 20 décembre 2023.

Le trésor de Notre-Dame au Louvre

Bréviaire de Châteauroux à l’usage de Paris de Louis de Guyenne, Bibliothèque municipale de Châteauroux (© Médiathèque Équinoxe, Ville de Châteauroux , CNRS - IRHT-jpg)

Alors que les travaux de restauration de la cathédrale entrent dans leur dernière phase, le musée du Louvre consacre une exposition au trésor de Notre-Dame de Paris. Plus de 120 œuvres, objets, vêtements sacerdotaux, reliques et reliquaires, livres et objets précieux, un condensé de l'histoire de ce trésor du Moyen Âge au XIXe siècle. Du 18 octobre 2023 au 29 janvier 2024.

Berthe Morisot et l'art du XVIIIe au musée Marmottan

Berthe Morisot, "Jeune Femme en gris étendue", 1879, collection particulière (© Droits réservés)

En confrontant des œuvres de Berthe Morisot à celles d'Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Honoré Fragonard ou Jean-Baptiste Perronneau, le musée Marmottan Monet propose une exposition inédite sur les liens qui unissent la peintre impressionniste à l'art du XVIIIe siècle. Car si l'artiste a toujours été une peintre de la vie moderne, son travail a souvent été comparé à celui des artistes français du siècle des Lumières. Du 18 octobre 2023 au 3 mars 2024.

Deux expositions de photographie à la BnF, sur le noir et blanc et sur la matière photographique

Mary Ellen Mark, "Immigrants", Istanbul, Turquie, vers 1977, BnF, Estampes et photographie (© Mary Ellen Mark/ The Mary Ellen Mark Foundation)

Parce que la photographie en noir et blanc résiste et a fini par incarner l'essence même de la photographie, pour montrer sa dimension universelle et intemporelle, la Bibliothèque nationale de France expose 300 images en noir et blanc de ses collections. Des grands noms de la photographie française et internationale, de Nadar à Valérie Belin, d'Ansel Adams à Daido Moriyama, des origines à nos jours (du 17 octobre 2023 au 21 janvier 2024). Dans une autre exposition, la BnF s'intéresse à la matière photographique et explore les états possibles de la matière-image en photographie, analogique et numérique, à travers les œuvres de 200 photographes (du 10 octobre 2023 au 4 février 2024).

Le peintre congolais Chéri Samba au musée Maillol

Chéri Samba, "Kinshasa ville d'ambiance", 1994, Acrylique sur toile (Photo : Maurice Aeschimann / Courtesy The Pigozzi African Art Collection © Chéri Samba)

Le musée Maillol propose une rétrospective de 40 ans de création du Congolais Chéri Samba, peintre africain le plus célèbre de sa génération, ambassadeur de la "peinture populaire" de Kinshasa, une peinture figurative aux couleurs vives, pleine d'humour critique, où l'autoportrait, la géopolitique, l'environnement et les femmes ont une large place. Une cinquantaine de tableaux de la collection de Jean Pigozzi, la plus importante d'art contemporain africain. Du 17 octobre 2023 au 7 avril 2024.

Peter Doig au musée d'Orsay

Peter Doig (1959), "Two Trees", 2017, The Metropolitan Museum of Art, New York, don de George Economou, en célébration du 150e anniversaire du musée, 2018 (© Peter Doig. All Rights Reserved, DACS/ ADAGP, Paris, 2023)

Dans le cadre de ses contrepoints contemporains, le musée d'Orsay invite le Britannique Peter Doig qui y expose quelques-unes de ses toiles majeures et dialogue avec une sélection d'œuvres d'Orsay (Gauguin, Rousseau, Vuillard, Manet, Seurat…) qui l'ont inspiré. Considéré comme un des plus grands peintres vivants, Doig crée des paysages fascinants traversés par des figures humaines souvent solitaires ou marqués par la présence humaine. Du 17 octobre 2023 au 21 janvier 2024.

Sophie Calle investit le musée Picasso

Sophie Calle, "Pablo Picasso, La Chèvre", 1950 2023, Bronze, papier tyvek, Musée national Picasso-Paris (Photographie © Maxime Champion © Sophie Calle/ ADAGP, Paris 2023 ; celle de Serena Carrone © Serena Carrone.)

Sophie Calle célèbre les 50 ans de la mort de Pablo Picasso à sa façon, sur les quatre étages de l'hôtel Salé. Elle porte un regard décalé et curieux sur une sélection d'œuvres emblématiques du maître espagnol au rez-de-chaussée, et déploie un récit personnel à tous les étages du Musée national Picasso, explorant des thématiques qui lui sont chères, comme le souvenir, l'absence et les choses qui restent. Du 3 octobre 2023 au 7 janvier 2024.

Le Petit Palais expose ses trésors en noir et blanc

Antonio Pollaiuolo, "Les Gladiateurs. Combat d’hommes nus", vers 1460-1475, burin, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris (© Paris Musées / Petit Palais)

Le Petit Palais expose 200 chefs-d'œuvre de sa très riche collection d'estampes, offrant un panorama du XVe au XXe siècle, de Dürer ou Rembrandt à Jacques Callot, Goya ou Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir et Odilon Redon. Des dispositifs de médiation permettent de se familiariser avec les différentes techniques, gravure sur bois, eau-forte, burin ou lithographie. Du 12 septembre au 14 janvier 2024.