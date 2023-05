De la prison à la renaissance artistique : l'Américain Halim Ali Flowers expose ses toiles à Paris

Une quinzaine de ses toiles sont exposées jusqu'au 21 mai à la galerie Champop dans le centre de Paris. Colorées et pleines de symboles, elles mettent en lumière les marginaux, détenus, sans-abris ou personnes souffrant de maladies mentales et s'inspirent de celles de Basquiat, à l'origine de sa passion pour la peinture.

Adolescent condamné à tort à la prison à vie, l'artiste Halim Ali Flowers, qui a collaboré à un documentaire de Kim Kardashian sur le système carcéral américain, expose ses toiles à Paris jusqu'au 21 mai et raconte sa renaissance par l'art.

"Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas la fête, la seule chose que je fais, c'est de l'art, c'est ma drogue, c'est ma vie", déclare ce quadra américain, autodidacte, issu des ghettos noirs de Washington. "Je dessine tous les jours parce que je n'ai commencé à peindre qu'en mars 2020, en plein confinement", ajoute l'artiste assis devant le dessin qu'il vient de réaliser au pastel gras noir, façon graff, sur fond blanc dans le studio photo de l'AFP. Un hommage à Matisse et à tous les "fauves" passés et à venir "qui auront leur place demain dans les musées", explique l'artiste, également poète, auteur, rappeur, styliste et conférencier.

L'artiste Halim Ali Flowers pose devant sa toile "Les fauves 2065" à Paris, le 12 mai 2023 (Joel Saget AFP)

La vie n'a pas toujours été tendre pour celui qui a grandi dans les années 80, dans un univers d'extrême violence, ravagé par le crack. En 1997, à 16 ans, Halim Ali Flowers est arrêté puis condamné à deux peines de prison à perpétuité pour un meurtre qu'il n'a pas commis.

Kim Kardashian

Sa libération, rendue effective en 2019 en vertu d'une nouvelle loi sur les mineurs condamnés à perpétuité, a été documentée dans le film The Justice Project de la star de la télé-réalité, Kim Kardashian, qui a repris des études de droit.

C'est grâce à son intervention que l'artiste Momolu SK Stewart - l'ami d'enfance d'Halim Ali Flowers qui l'accompagne aujourd'hui à Paris - est lui aussi sorti de prison. L'expérience d'Halim Ali Flowers a également été diffusée sur HBO dans le documentaire Thug Life in DC, récompensé par un Emmy.

"Etre enfant et s'entendre dire qu'on est un monstre, une bête, savoir qu'on va mourir en prison après y avoir passé sa vie a été très difficile", confie-t-il. "Mais ce qui est magnifique, c'est que quand vous êtes au fond du trou, vous ne pouvez que remonter. J'avais suffisamment d'amour pour moi pour ne pas m'abandonner. Je savais que j'étais innocent, que ma peine de prison était injuste, j'ai eu le désir et la force de me battre pour ma dignité", ajoute-t-il.

Basquiat

L'art, "je l'ai découvert en écoutant mon grand-père jouer du jazz. J'avais un goût personnel pour le rap et j'ai commencé à rapper librement en assemblant les mots de façon poétique", raconte-t-il. "C'est en écoutant Jay Z et Jean-Michel Basquiat (également musicien, ndlr) que j'ai découvert l'art visuel. Je ne savais pas qui était Basquiat jusqu'à ce que je lise un article sur lui, car en prison on n'a ni smartphone, ni ordinateur. C'est quelqu'un qui s'est construit socialement en tant que Noir et voir que quelqu'un comme moi avait été révélé au monde m'a encouragé", dit-il.

Lorsqu'on l'accuse de "copier" son maître, il rétorque que la ressemblance vient du "même esprit" qu'ils "partagent". Il considère aujourd'hui qu'il a une "mission" : celle de faire de ses oeuvres un "vaccin" contre la "pandémie de manque d'amour qui touche toutes les sphères de la société".

Une toile de l'artiste Halim Ali Flowers exposée jusqu'au 21 mai 2023 dans la galerie Champop (93, rue de Turenne) à Paris (Deborah Vales/Galerie Champop)

Ceux "qui sortent de prison et dont on attend, à tort, qu'ils soient en colère et amers, qu'on considère comme des super prédateurs, peuvent devenir demain ceux qui seront dans les musées", dit-il.