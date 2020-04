De la fabrication des pastels à la gravure au burin : les techniques artistiques anciennes à découvrir en vidéo sur le site du Louvre

Comment peignait-on à l'huile au 18e siècle ? Quelles sont les étapes de la fabrication du papier ancien qui sert aux artistes ? C'est à découvrir dans des vidéos du Louvre.

Gravure sur cuivre au burin, pastel, peinture à l'huile à la façon du 18e siècle, le Louvre propose sur son site quelques vidéos passionnantes sur les techniques artistiques anciennes et sur la fabrication des matériaux. A voir à la maison, pour les petits et les grands.

Certaines sont en ligne depuis quelques mois, d'autres ont été publiées depuis l'entrée en vigueur du confinement : dans ces vidéos, des spécialistes vous montrent diverses techniques de dessin, de peinture, de gravure.

La peinture à l'huile, comme au 18e siècle

Ségolène Girard, conservateur-restaurateur du patrimoine, peintre et copiste au Louvre, copie sous nos yeux un tableau de l'artiste du 18e siècle Anne Vallayer-Coster. Elle nous montre les différentes étapes, la préparation de la toile de lin, enduite de colle additionnée de blanc de Meudon et de poudre d'ocre rouge, le dessin préparatoire, puis différentes étapes de la peinture à l'huile telle qu'on la pratiquait au 18e siècle.

La fabrication du papier à l'ancienne

Une visite fascinante dans un vieux moulin de Charente où on fabriquait déjà du papier au 16e siècle, nous révèle les méthodes anciennes, à partir de chiffons. Jacques Bréjoux, maître d'art, y exerce depuis une vingtaine d'années la technique traditionnelle occidentale du papier. Il vous explique tout le processus de fabrication : les chiffons découpés en petits morceaux fermentent pendant des semaines, puis ils sont déchiquetés avec de gros maillets mécaniques. Les fibres sont ensuite séparées dans des bacs pleins d'eau, plus placées dans des tamis où la feuille se forme, avant d'être pressée et séchée.

La gravure sur plaque de cuivre

Louis Boursier, lui, est graveur. Depuis l'atelier de chalcographie (gravure sur cuivre) du Louvre, il réalise devant vous une gravure sur une petite plaque à partir d'une Etude des mains d'un peintre, de Pierre Mignard (1612-1695). Le report du dessin sur la plaque, la gravure proprement dite, puis l'impression : la plaque est encrée, essuyée, un papier est posé dessus puis pressé. Il nous dit la magie d'une technique qui permet de reproduire une image à l'infini.

La technique du pastel

Dans cette autre vidéo, l'artiste américain Timothy Stotz, artiste peintre, pastelliste et enseignant, vous explique la technique du dessin au pastel et ses particularités, en réalisant un portrait dans un atelier conçu comme ceux du XIXe siècle. Choix et préparation du papier, dessin au fusain, puis application des couleurs.

Sur le site du Louvre, vous pourrez aussi suivre une fabricante de pastels, une dessinatrice d'archéologie, ou l'encadrement des dessins dans l'atelier "montage dessins" du Louvre.