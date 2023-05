César et Chabaud, deux artistes en liberté réunis dans une très belle exposition à Uzès

La nouvelle exposition de l'ancien évêché d'Uzès dans le Gard présente en miroir les œuvres du célèbre sculpteur de métal et celles du peintre fauve. Un parcours dédié aux deux grands maîtres natifs du sud de la France à découvrir jusqu'au 15 octobre 2023.

Dans les allées de l'ancien évêché d'Uzès dans le Gard, l'exposition César & Chabaud, deux artistes en liberté invite le visiteur à plonger dans deux univers très différents mais qui ont chacun marqué l'histoire de l'art du XXe siècle.

Un pari audacieux



Du bronze, du métal, des couleurs franches et des regards appuyés, face aux compressions de César, les peintures de Chabaud semblent entamer un dialogue surprenant. Le parcours rassemble plus de 70 œuvres soigneusement sélectionnées par les responsables du site. "C'est très difficile de mettre des tableaux face à César. Là on en prend plein la tête avec Chabaud qui rééquilibre la force des sculptures", détaille le commissaire de l'exposition, Marc Stammegna.

Un point commun réunit pourtant ces deux artistes, leurs origines, le sud de la France. Auguste Chabaud est né à Nîmes en 1855 et César a vu le jour en 1921 à Marseille.

César, la star du métal

De César (1921-1998), on connait évidemment ses célèbres statuettes de bronze offertes chaque année aux personnalités du cinéma lors de la cérémonie du même nom. Artiste prolifique, le sculpteur a aussi réalisé des œuvres en employant toutes sortes de matériaux : le fer, le bronze, le marbre sans oublier la mousse polyuréthane.

Spécialiste des compressions, César a fait évoluer son art toute sa vie. Il était aussi un bricoleur ingénieux qui pouvait transformer un simple briquet en tout autre chose. "Il l'a démonté puis il a ajouté des morceaux comme à son habitude et il a sorti la poule Cartier", raconte Marc Stammegna.

Poule de César (France 3 Occitanie)

L'exposition d'Uzès présente également des œuvres monumentales souvent influencées par Picasso et Duchamp.

Chabaud le fauve

Nîmois d’origine, Auguste Chabaud (1882-1955) a été exposé aux côtés de Matisse et Picasso à New York à l’aube de la Grande Guerre. À la fois expressionniste et fauve, il dépeint la vie nocturne parisienne de la Belle Époque. Ses œuvres frappent par leur rude austérité, tandis qu'à d'autres moments il fait exploser les couleurs. "C'est très beau, c'est très moderne et spontané, j'aime ce côté un peu brut", se réjouit une visiteuse.

C'est sur sa période fauve que l'exposition d'Uzès s'attarde, période qui reflète son goût prononcé pour la liberté. "Je suis très impressionnée, son œuvre est vraiment inspirante, l'artiste ne s'est pas enfermé dans un style particulier", admire une touriste britannique.

"Femme à l'étole de fourrure" Auguste Chabaud, 1907-1908 (Ville d'Uzès / Guillaume Bonnefont)

Pour découvrir l'oeuvre de Chabaud de manière plus approfondie, un musée porte aujourd’hui son nom à Graveson (Bouches-du-Rhône), lieu où il passa de nombreux moments avec sa famille.

"César & Chabaud, deux artistes en liberté - Morceaux choisis" jusqu'au 15 octobre 2023 à l'ancien évêché d'Uzès. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 19h. Tarifs : 7 et 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.