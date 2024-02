Fermeture du Centre Pompidou : 140 000 œuvres déménagent à l'automne et certaines partiront à travers le monde

Il compte parmi les musées d'art moderne les plus importants au monde. Le Centre Pompidou commencera son déménagement en octobre 2024 et fermera complètement ses portes à l'été 2025, a annoncé mardi 6 février son président Laurent Le Bon lors d'une conférence de presse. Toutes les œuvres seront donc encore visibles durant les Jeux olympiques de Paris.

Les premières fermetures au public interviendront début 2025. Les salles de spectacles, le musée et la bibliothèque devraient ne plus être accessibles dès le mois de mars. Le chantier ne commencera en revanche qu'en 2026. Le coût des rénovations, financées par l'État, est estimé à 260 millions d'euros.

Laurent Le Bon a saisi l'occasion de ce chantier pour imaginer un nouveau Centre Pompidou sans toutefois en perdre l'"esprit". Ce Beaubourg 2.0 verra le jour en 2030 avec un nouvel accrochage des œuvres et un forum entièrement dédié à la jeunesse et à la création émergente. Le président du centre prévoit également de créer un musée virtuel sur internet. Il chiffre ce projet à "180 millions d'euros" et entend réunir les fonds nécessaires avec l'aide du "mécénat", "la circulation des œuvres" et "l'association éventuelle d'un autre pays".

Reloger 140 000 œuvres

Si seulement 3 000 œuvres sont exposées en permanence, le Centre Pompidou est riche d'environ 140 000 objets d'art. Une partie des collections seront accueillies au Grand Palais, en travaux depuis 2021. Créé avec son immense verrière pour l'Exposition universelle de 1900, ce bâtiment doit rouvrir ses portes en avril. Ses espaces muséaux seront à nouveau visitables en octobre 2025. Ils abriteront d'ici là les épreuves d'escrime et de taekwondo des Jeux olympiques de Paris, a précisé à l'AFP son directeur Didier Fusillier.

Deux galeries de 2 000 et 800 mètres carrés accueilleront quatre expositions annuelles avec des œuvres des collections nationales du Centre Pompidou. Les artistes Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely et Pontus Hultén, qui fut le premier directeur du musée national d'art moderne, inaugureront la série. Le Grand Palais accueillera ensuite l'immense collection d'art brut de Bruno Decharme comptant 921 œuvres de 242 artistes, une donation exceptionnelle de 2022 à Pompidou. Une exposition dédiée à Henri Matisse et à la couleur s'installera derrière les verrières en mars 2026.

Redéployer les agents

Le Grand Palais emploiera également la majeure partie des 400 agents du Centre Pompidou (sur un millier au total) concernés par le déménagement. Inquiets pour leurs emplois lors de la fermeture, une partie de ces agents a mené une grève intermittente de trois mois, occasionnant 24 jours de fermeture du musée. Un accord signé par deux syndicats majoritaires sur cinq y a mis fin il y a dix jours, annoncé par la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati.

L'ensemble des agents (sûreté, sécurité incendie, accueil, surveillance, billetterie, techniciens, administratifs) poursuivront leurs missions sur d'autres sites dont le Grand Palais. Certains rejoindront ensuite Massy (Essonne) où doit ouvrir en 2026 un Centre Pompidou francilien, dédié à la conservation des œuvres et à la création.

Pompidou hors frontières

Dès l'automne 2026, le Louvre doit lui aussi héberger une partie des collections permanentes. Cela concerne des œuvres modernes et contemporaines de Pompidou autour de "la notion d'Objet". Elles seront voisines des collections d'objets d'arts décoratifs, du Moyen Âge au Second Empire.

Une vaste programmation verra par ailleurs 6 000 à 8 000 œuvres des collections dispersées dans d'autres musées parisiens (Orsay, Orangerie, jeu de Paume, Guimet, Quai Branly...) au Centre Pompidou à Metz, en région, en Martinique et en Guadeloupe ainsi qu'à l'étranger. Neuf expositions itinérantes sont programmées, consacrées notamment à Brancusi à Chagall ou aux Delaunay.

Côté international, le Centre Pompidou a exporté sa marque depuis longtemps à Malaga et Shanghaï, et doit ouvrir un futur centre à Séoul. Un Centre Pompidou "à l'américaine" doit également ouvrir à Jersey City près de New York en 2027 et le musée a signé un accord avec l'Arabie saoudite pour "apporter son expertise" à la création d'un musée sur le site d'Al-Ula. Il accompagne aussi l'État brésilien du Paraná pour la création d'un musée d'art dont l'ouverture est prévue en 2026.