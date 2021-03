"Merci pour tout ce que vous faites" contre le Covid : une oeuvre de Banksy aux enchères à Londres pour soutenir les personnels de santé

Banksy a réalisé cette toile, Game Changer, pour remercier les personnels de santé de leur investissement face au Covid-19. On y voit un petit garçon en salopette, agenouillé, qui a mis Batman et Superman à la poubelle. À la place, il joue avec une poupée d’infirmière, cape sur le dos. Le tout est en noir et blanc, sauf la croix rouge sur le tablier de l’héroïne. Le tableau est estimé aujourd’hui autour de trois millions et demi d’euros.

Banksy a offert cette toile accompagnée de ce mot : "Merci pour tout ce que vous faîtes, j’espère que cela égayera un peu l’endroit". L’endroit, c’est l’hôpital de Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre. La toile y a été dévoilée en mai dernier, juste après la première vague de la pandémie. Une copie restera d’ailleurs exposée.

Un sous-financement public de la santé

Depuis, les personnels de santé ont été pris dans deux autres vagues. La troisième, la plus meurtrière, se retire tout juste. "C'est une belle toile et Banksy exprime l'admiration du public pour le travail accompli par le NHS. C'était une déclaration très puissante, constate le Dr John Puntis, co-président du mouvement "Keep our NHS public" ("Gardons nos services de santé publics"). Il est en fait mis aux enchères pour les organismes caritatifs du NHS, qui rassemblent 240 organismes caritatifs différents. Si vous regardez comment ils dépensent leur argent, il s'agit de grands projets immobiliers, des constructions et aussi des équipements médicaux nécessaires. Ces organismes financent aussi la recherche et disent qu'ils sont là pour aider les patients à accéder aux meilleurs soins possibles. Mais la raison pour laquelle ces organismes de bienfaisance collectent des fonds, c’est le sous-financement public. À l'heure actuelle, il y a quelque chose comme un déficit de 35 milliards de livres dans le budget. Il faudra compter avec l'augmentation des coûts liés à la gestion du Covid, les coûts permanents et les coûts de recouvrement."

"Je suis mal à l'aise avec l'idée que les soins de santé essentiels soient dispensés non pas par le gouvernement, mais d'une manière quelque peu arbitraire par le biais d'organismes de bienfaisance." Dr John Puntis à franceinfo

Mark Farmer, membre de la direction du principal syndicat d’infirmiers, trouve le dessin très beau et remercie Banksy pour ce geste. Mais ce n’est pas un artiste, aussi doué soit-il, qui peut répondre à ses attentes : "Les gens ne doivent pas être trompés et penser que les enchères pour cette toile vont résoudre nos problèmes, ce ne sera pas le cas. Ça ne servira pas à embaucher ou à augmenter les salaires. Ce sont des décisions politiques que le gouvernement doit prendre."

Le gouvernement a proposé une augmentation générale de 1% pour les salariés du NHS, le service de santé publique. Annonce faite au début du mois. Une déception, a minima, parfois même vécue comme une injure par les principaux concernés. Boris Johnson dit qu’il ne peut pas faire mieux. Les syndicats brandissent la menace d’une grève.