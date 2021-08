Le street artiste Banksy revendique de nouvelles œuvres apparues sur des murs anglais

Le street artist britannique Banksy a confirmé via une vidéo vendredi 13 août, postée sur son compte Instagram, qu'il était bien l'auteur de plusieurs œuvres apparues récemment en Angleterre. Le clip d'un peu plus de trois minutes, intitulé "A Great British Spraycation", représente le cheminement estival de l'artiste qui voyage à bord d'un camping car fatigué, des bombes de peintures plein la glacière.

Faisant écho à la crise environnementale, une des peintures réalisée au pochoir présente trois enfants, dont l'un écope avec un seau, sur une barque de tôle ondulée reposé contre un mur de briques verdi, avec l'inscription "We're all in the same boat" (nous sommes tous dans le même bateau en anglais).

Ces dernières années, l'artiste contemporain de Bristol, qui entretient savamment le mystère sur son identité, tient en haleine les milieux de l'art contemporain avec ses causes emblématiques, comme la crise migratoire ou le Brexit, et affole les ventes aux enchères. En mars, une œuvre mettant à l'honneur les soignants a atteint le montant record de 20 millions d'euros, à destination du service public de santé britannique.