Angleterre : Banksy revendique un graffiti sur un mur de la prison d'Oscar Wilde

L'artiste urbain britannique Banksy a revendiqué jeudi 4 mars sur Instagram la paternité d'un graffiti apparu sur le mur de l'ancienne prison britannique de Reading (ouest de Londres), où avait été détenu l'écrivain Oscar Wilde de 1895 à 1897 pour homosexualité avant d'être exilé à Paris jusqu'à sa mort en 1900 à 46 ans.

Clin d'oeil à l'animateur Bob Ross

L'oeuvre montre un prisonnier s'échappant grâce à une corde faite de draps attachés ensemble et noués à une machine à écrire. Elle a été revendiquée par l'insaisissable artiste dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, dans laquelle il s'amuse avec l'une des émissions culte de Bob Ross, où l'artiste américain maintenant décédé conseillait des techniques pour peindre à l'huile des paysages.

Graffiti du street artist britannique Banksy peint le 4 mars 2020 sur le mur de la prison de Reading, où fut incarcéré Oscar Wilde, de 1895 à 1897, pour homosexualité. (BEN STANSALL / AFP)

"Bonjour, je suis Bob Ross. Je vous souhaite la bienvenue à The Joy of Painting", peut-on entendre au début de l'extrait publié sur Instagram reprenant la vidéo originale, "Vous avez sorti tout votre matériel, prêt à faire une peinture fantastique avec moi ? Bien."

La prison n'est plus en service depuis 2013

L'image change, et on voit alors Banksy réaliser son oeuvre à l'aide d'un pochoir géant, avec les chaleureuses instructions de Bob Ross en fond sonore. La prison de Reading, ville située à 70km à l'ouest de Londres, n'accueille plus de prisonniers depuis 2013. Le ministère de la Justice, propriétaire du bâtiment, doit décider ce mois-ci de sa transformation ou non en un lieu de spectacle.

Elle est surtout connue pour avoir accueilli Oscar Wilde pendant sa condamnation de deux ans aux travaux forcés, pour "grave immoralité". Son dernier poème, La Ballade de la geôle de Reading, plaidait en faveur d'une réforme du système carcéral.