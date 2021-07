Au Puy-en-Velay, une chapelle se transforme en une scène de spectacle numérique

Dans le lacis d'étroites ruelles de la vieille ville du Puy-en-Velay, la chapelle Saint-Alexis est accolée à la cathédrale. Avant d'y entrer, le visiteur non averti peut difficilement imaginer ce qui l'attend derrière les grandes portes en bois massif. Après un an de travaux, cet ancien lieu de culte a en effet été transformé en une scène de spectacle numérique.

Cet été, les vacanciers peuvent ainsi assister à la "Terre des géants" : un survol en 3D des sites remarquables du département de la Haute-Loire. Le spectateur est propulsé dans un aéronef afin de venir en aide au géant des lieux, Alec, gardien des légendes et des secrets de la Haute-Loire. À l'intérieur de la chapelle du 18e siècle, les sensations fortes sont garanties. Les effets spéciaux, qui ont été réalisés par les équipes du Futuroscope, valent le détour. Et les dimensions du bâtiment renforcent encore le côté spectaculaire du spectacle.

À l'écran jusqu'en novembre

Portée par le conseil département, cette nouvelle scène culturelle ambitionne de dynamiser le tourisme local. "On a beaucoup de visiteurs qui voient certains paysages et nous disent après qu'ils ont envie d'aller les découvrir. Justement, en fin de parcours on a des bornes interactives qui permettent de faire un listing de tout ce qu'on a vu et de s'envoyer ça sur son téléphone ou son adresse mail. L'objectif, c'est qu'ils aillent consommer sur place après", confie Daniel Vincent, directeur de la société d'exploitation Cap Tourisme.

La Terre des géants est un spectacle ludique pour tous publics. Les séances débutent à 9h30 tous les jours de la semaine jusqu'au mois de novembre. La jauge est limitée à 30 personnes, sans le pass sanitaire.