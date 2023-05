Au Creusot, la Terre sous toutes ses formes, vue par l'artiste plasticien Michel Granger

Jusqu'au 2 juin 2023, l'arc, scène nationale du Creusot expose le travail de Michel Granger. L'artiste nous partage son émerveillement pour la planète tout en explorant ce qui s'y passe.

Dessins de presse, peintures ou sculptures. L'artiste plasticien Michel Granger a représenté notre planète sous toutes ses coutures. Une obsession qui l'a poussé à créer inlassablement autour de ce même thème. L'exposition Les Terres adoptives à l'arc, scène nationale du Creusot, met à l'honneur tout son travail.

Né à Roanne en 1946, Michel Granger se fait connaître quelques années après être sorti de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon. En effet, dans les années 1970, il se fait repérer par René Goscinny pour le journal Pilote. Plusieurs de ses dessins sont donc publiés sur les thèmes de la terre et de l'armée.

Peu de temps après, c'est Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique qui est séduit par l'un de ses dessins. "Un jour, Charlotte Rampling, la femme de Jean-Michel Jarre, a acheté l'une de mes aquarelles. Ensuite, la dame de la galerie m'appelle et me dit : il y a un musicien qui a beaucoup aimé votre dessin et qui aimerait vous rencontrer. Au final, il a choisi le dessin pour sa pochette d'album et il y a eu une diffusion planétaire de cette image", raconte l'artiste.

Le dessin de la pochette d'album "Oxygène" de Jean-Michel Jarre est présent dans l'exposition "Les Terres adoptives" de Michel Granger. (France 3 Bourgogne : A. Baudrand / M. Gesiot / L. Crotet-Beudet)

La Terre, son centre du monde

Grâce à sa fascination pour la planète terre, Michel Granger est devenu l'un des peintres précurseurs sur les grands sujets écologiques. "Je me suis rendu compte que la terre, c'est tous les paysages et toutes les personnes qui y habitent donc quand on dessine la terre, tout le monde est concerné, personne n'est exclut. Le lien, c'est la terre et mon but, c'est de trouver tous les moyens d'expression pour pouvoir la magnifier", explique-t-il.

Michel Granger a réalisé ses œuvres à partir de traces de chars d'assaut. (France 3 Bourgogne : A. Baudrand / M. Gesiot / L. Crotet-Beudet)

La deuxième partie de l'exposition, avec ses acryliques sur toiles et sa série de peinture Traces, ne représente pas la le globe terrestre, mais parle tout de même du monde actuel. "Quand j'ai vu le monsieur s'opposer au char, place Tian'anmen, je me suis dit quel courage. C'est là que j'ai eu l'idée de faire de la peinture avec un objet qui n'est pas fait pour ça. Ces œuvres ont été faites avec des traces d'empreintes de chars d'assaut. Ces images, c'est une façon pour moi de donner mon avis, mais je n'ai pas la solution pour autant", conclut-il.

"Les Terres adoptives". Michel Granger. L'arc - scène nationale. Le Creusot. Jusqu'au 2 juin 2023. Plus d'informations sur le site de L'arc.