Au château de Rochechouart, l'exposition "Fais que ton rêve soit plus long que la nuit" nous invite à rêver notre futur

"Fais que ton rêve soit plus long que ta vie". Ce slogan de mai 68 qui est aussi le titre d'un album de Vangelis, donne aujourd'hui son nom à une exposition au château de Rochechouart dans le Limousin. Ce voyage entre le rêve et l'imaginaire fait écho à l'actualité. A découvrir jusqu'au 11 juin.

En ce début de printemps, le Musée d'Art contemporain de la Haute-Vienne, installé dans l'écrin superbe du château de Rochechouart, a choisi de présenter une exposition poétique. Son titre, Fais que ton rêve soit plus long que la nuit est un hommage à l'album du compositeur grec Vangelis sorti en 1972. Cette phrase que l'on pouvait lire sur les murs de Paris pendant Mai 68, a beaucoup inspiré les artistes, toutes générations confondues. Plus d'une vingtaine d'entre eux sont aujourd'hui exposés à Rochechouart.

Cette exposition présentée sous la forme d'un grand collage, est une évocation des luttes sociales à la fin des années 60. Un thème qui résonne de manière particulière dans le contexte social actuel et qui invite à rêver collectivement notre futur. Le rêve, l'imaginaire, le féminisme, la libération des corps, l'écologie, la mondialisation sont autant de sujets abordés dans les œuvres exposées dans les pièces lumineuses et grandioses du château de Rochechouart.

France 3 Limoges : E.Denanot/J.Privat/C.Cogne

Le dialogue entre les œuvres de différents artistes

L'exposition se présente comme un paysage poétique qui se déploie en trois chapitres. Le rêve, la métamorphose, la représentation du langage et la définition de notre individualité sont abordés tour à tour. Ce voyage nous emmène à la découverte de 26 artistes français et étrangers aux univers très différents. Leurs œuvres se complètent et se répondent. Parmi les exposants, Rossela Biscotti, Raoul Haussman, figure tutélaire du musée, Julius Koller dont l'œuvre questionne la possibilité d'une vie meilleure ou encore Joëlle de La Casinière, artiste nomade dont le travail a déjà fait l'objet d'une exposition au château en 2020.

Cette fois, celle qui a nourri son travail au gré de ses voyages, présente 81 tableaux-poèmes qu'elle surnomme "Tablotins" et qui témoignent d'une cacophonie d'informations. "C'est une artiste poète qui a beaucoup voyagé, qui utilise le français, l'anglais, l'italien, donc il y a cette espèce de polyphonie qui est aussi propre au fond Raoul Haussman et au mouvement dada", explique Sébastien Faucon, le Conservateur du musée de Rochechouart.

Fais que ton rêve soit plus long que ta vie est à voir jusqu'au 11 juin au Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne au château de Rochechouart, Place du Château 87600 Rochechouart.