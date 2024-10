Art : retour sur l'histoire du pop art, mis à l'honneur à la Fondation Louis Vuitton

Du 17 octobre au 24 février, la Fondation Louis Vuitton accueille l'exposition "Pop forever", dédiée au pop art. L'occasion pour le 20 Heures de se pencher sur l'histoire de ce mouvement artistique, né de la publicité aux États-Unis, à l'avènement de la société de consommation.

Après-guerre, les États-Unis sont en ébullition, avec une économie florissante. C'est la naissance de la société de consommation, et avec elle, de la publicité. La pub est partout. Elle envahit les écrans, les murs et les esprits. Des artistes comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou Tom Wesselmann vont alors s'en emparer. Dans leurs créations, ils reprennent tous les codes de la publicité : couleurs criardes, matières industrielles et formats démesurés. L'art doit être grand et accrocheur. "Le pop art a fait sortir l'art en dehors des musées", explique Dieter Buchhart, co-commissaire de l'exposition "Pop forever" de la Fondation Louis Vuitton.

Faire passer des objets familiers à la postérité

Les artistes pop veulent dynamiter les frontières entre l'art et le quotidien. Ultime provocation : faire passer des objets familiers à la postérité, comme un sèche-cheveux, du rouge à lèvres ou une brique de soupe. Entre critique et fascination pour la société de consommation, le pop art s'interroge. Ce mouvement artistique rêvait d'une culture populaire. Aujourd'hui, avec ses couleurs tapageuses, son univers nostalgique et ses copies par millions, il en est la plus parfaite incarnation.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.