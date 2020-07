"Plaine d’Artistes" : un voyage dans les coulisses de la création à La Villette

Jusqu’au 2 août, partez à la rencontre d’artistes, toutes disciplines confondues, qui vous font découvrir leur processus de création. Et c’est gratuit.

L’art à l’honneur en ce moment à La Villette où tous les espaces intérieurs et extérieurs ont été investis par des plasticiens, chorégraphes, comédiens, musiciens, graffeurs, photographes, marionnettistes et même des magiciens. Plus de 250 artistes ont répondu présents pour ce grand chantier estival de la création. Une déambulation artistique gratuite qui se déroule jusqu’au 2 août.

L’envers du décor

Et vous croiserez peut-être les chorégraphes Marion Motin, Angelin Preljocaj ou encore Mourad Merzouki en pleine création de leurs dernières pièces et qui ouvrent les répétitions au public. Mais aussi Lokiss figure emblématique des débuts du graff en France qui a élargi sa palette aux arts visuels et numériques et à la sculpture. Ou encore Bartabas qui a installé un manège provisoire dans le parc Bartabas où il prépare avec les écuyères et les chevaux de l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles, la création du spectacle La Voie de l’écuyer Opus 2020.

"Plaine d’Artistes" - jusqu’au 2 août 2020 - Parc de La Villette Paris 19e – Informations et programme complet sur le site de La Villette.