Le yoga au Musée d'art moderne de Saint-Etienne, quand l'art participe du bien-être

La pratique du yoga entre les oeuvres d'art, depuis un an cela se pratique une fois par semaine au petit matin, dans les salles d'exposition du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne.

Partie de New York arrivée à Saint-Etienne, initiée au MOMA et appliquée au MAMC+, la pratique est très séduisante. Tous les mardis matin, Marion Lavandier, la professeur de Vinyasa Yoga, attend ses pratiquants dans une salle du musée stéphanois. Elle la choisit selon son humeur. Et ce n'est jamais la même. Pour ses élèves, c'est une manière de s'extraire de la vie quotidienne sans pourtant devoir aller très loin. Le décor, fruit de l'introspection d'un artiste, s'accorde bien avec la discipline, à la fois physique et spirituelle.

On n'est pas au bord du Gange, on est à Saint-Etienne, avec une vie sociale, avec des enfants, un travail, et pour pouvoir faire toucher du doigt le yoga aux gens, il va falloir qu'il soit un peu plus abordable et un peu moins élitiste peut-être.Marion Lavandierprofesseur de yoga

Dans un premier temps réservé aux employés du musée, le cours de yoga du mardi matin est désormais ouvert à tous. Une bonne idée pour faire découvrir le site à de nouveaux visiteurs. Bonne idée aussi pour montrer que l'art n'est pas coupé du reste du monde et que même dans les musées il participe du bien-être. Et puis l'art et le yoga emploient des chemins communs, la concentration et la prise de conscience de ce qui vit en chacun. Histoire de toucher, l'un et l'autre à une certaine félicité.

Leçon de yoga au MAMC+ (France 3 Saint-Etienne)

Vinyasa Yoga au MAMC+

chaque mardi matin de 8 h à 9 h

marion@moodyoga.fr