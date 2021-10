La 47e FIAC a réuni 171 exposants d'art contemporain en provenance de 25 pays

Après une édition virtuelle en mars en raison du Covid, la 47e Foire internationale d'art contemporain (FIAC) de Paris a réuni du 21 au 24 octobre 171 exposants de 25 pays et près de 47 000 visiteurs, ont annoncé lundi 25 octobre les organisateurs.

"Cette édition a été marquée par des ventes exceptionnelles dans tous les secteurs, avec le retour des galeristes, collectionneurs, institutions et visiteurs du monde entier, malgré une fréquentation limitée en raison de la surface réduite du Grand Palais éphémère, pendant les travaux de rénovation du lieu historique de la FIAC", a indiqué Jennifer Flay, directrice de cette foire d'art contemporain, parmi les premières au monde.

"Le dynamisme de la 47e édition s'est fait sentir à tous les niveaux du marché ainsi que dans une grande variété de courants artistiques. Parallèlement à sa rétrospective au Centre Pompidou, les oeuvres de l'artiste allemand Georg Baselitz ont été particulièrement prisées. Son oeuvre Bad im Flur (2021) a été vendue 1,2 million d'euros", souligne la FIAC.

Côté peinture figurative, une toile de l'Américaine Alice Neel s'est envolée pour 1 million d'euros. Une oeuvre de Keith Haring s'est négociée 4 millions d'euros.

"Flying Dragon" d'Alexander Calder place Vendôme

Dans le cadre de la FIAC Hors-les-murs, 25 oeuvres et installations ont été présentées au Jardin des Tuileries. Jusqu'au 2 janvier, la place Vendôme accueille Flying Dragon (1975), une des oeuvres monumentales d'Alexander Calder.

A la veille de l'ouverture de la FIAC, le 20 octobre, Emmanuel Macron a organisé une réception à l'Elysée avec des galeristes, des artistes, des collectionneurs, des mécènes, ainsi que des directeurs de fondations et d'institutions culturelles, pour adresser "un message de soutien et d'encouragement aux acteurs clés de l'art contemporain en ce moment particulier de relance culturelle et économique de la France", a indiqué l'Elysée.