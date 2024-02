L'artiste Rébecca Fabulatrice donne vie à ses créations de rubans au Musée archéologique de Grenoble

Elle donne vie à des créatures grâce à des bretelles de soutien-gorge ! L'artiste rubaniste Rébecca Fabulatrice a reçu carte blanche pour investir le Musée archéologique Saint-Laurent de Grenoble. Une invitation qui a beaucoup inspiré la plasticienne et qui donne lieu aujourd'hui à l'exposition Sacrés rubans !

Dans cette ancienne église qui abrite les vestiges d'une nécropole gallo-romaine, ses sculptures chargées de rites et de mystères trouvent naturellement leur place. Rébecca Fabulatrice sculpte, enrubanne, donne corps aux anciens objets et fait ressurgir la mémoire des vies souvent oubliées. Comme ces cordes de cloches sublimées par des rubans rouges."C'est comme si on redonnait chair au bâtiment, ces rubans de soutien-gorge sont au plus près des corps et dans ce musée, nous allons parler des corps disparus", explique-t-elle.

Exposition "Sacrés rubans !" au Musée archéologique de Grenoble. - (FRANCE 3 ALPES / J. Pain / L. Martin / C. Fayolle)

La visite se poursuit dans les souterrains de l'église où l'on découvre un vaste mausolée et des sarcophages datant du tout début du Ve siècle. Le décor idéal pour Rébecca Fabulatrice qui aime mélanger pratiques sacrées et profanes et tisser des liens entre les arts. À l'intérieur des sarcophages dorment des personnages nimbés de blanc. Des momies assoupies, toutes parées de bandelettes. "Ça peut rappeler aussi le cocon. On parle de transformation des corps, de voyages et finalement, moi, j'essaie de révéler cette notion de passage et de mutation en créant une seconde peau", explique-t-elle.

C'est donc à partir d’un matériau original, la bretelle de soutien-gorge, que Rébecca Fabulatrice imagine de nouvelles sculptures. Elle récupère ces rubans parmi les stocks invendus de grandes marques de lingerie, puis elle greffe et transforme des objets hors d'usage. Pour l'exposition Sacrés rubans !, elle redonne vie avec beaucoup de douceur et de délicatesse aux chapelets, offrandes et mobilier liturgique.

Exposition "Sacrés rubans !" au Musée archéologique de Grenoble jusqu'au 14 octobre 2024. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. Entrée gratuite. Le Musée archéologique Saint-Laurent propose une visite guidée et un atelier en compagnie de l'artiste Rébecca Fabulatrice le 7 mars 2024. L'activité est payante, sur réservation.