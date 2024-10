L'artiste plasticienne Gaëlle Choisne lauréate du prix Marcel Duchamp 2024

Gaëlle Choisne a exposé à de nombreuses reprises en France et à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie.

Le prix Marcel Duchamp a été décerné lundi 14 octobre à la plasticienne, sculptrice et photographe française Gaëlle Choisne, 39 ans, ont annoncé les organisateurs, l'Adiaf (Association pour la diffusion internationale de l'art français) et le Centre Pompidou.

Dotée de 35 000 euros, cette récompense prestigieuse est décernée chaque année depuis 2000 à un artiste contemporain.

Elle constitue un tremplin et peut être décernée dans tous les domaines plastiques et visuels (installation, vidéo, peinture, photographie, sculpture...), en encourageant les formes artistiques nouvelles.

Matériaux collectés lors de ses voyages

Née en 1985 à Cherbourg, "de mère haïtienne et de père breton", Gaëlle Choisne "se saisit des enjeux contemporains de la catastrophe, de l'exploitation des ressources et des vestiges du colonialisme dans des installations opulentes qui mêlent traditions ésotériques créoles, mythes et cultures populaires", précise un communiqué de presse.

Sculptrice et vidéaste, elle compose ses installations et ses films à partir de matériaux collectés lors de ses voyages.

"Elle conçoit ses expositions comme des plateformes ouvertes et inclusives, véritables espaces de sociabilité et de travail en commun. Elle y invite citoyens, chercheurs, musiciens et artistes à collaborer à l'occasion de workshops de recherche, d'ateliers pratiques, de cours de cuisine ou de concerts improvisés", ajoute le communiqué.

Elle a également participé à des expositions collectives en Corée du Sud, au Japon, ainsi qu'à Toronto au Canada, à New York, à Amsterdam aux Pays-Bas et au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Elle a été lauréate du Prix AWARE 2021 qui récompense le travail de femmes artistes depuis 2016.

Le prix Marcel Duchamp avait été décerné en 2023 à l'artiste suédois Tarik Kiswanson qui travaille sur le thème de la mémoire et de la métamorphose.