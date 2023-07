Dans le Vaucluse, la Fondation Blachère fête ses 20 ans d'art contemporain africain

La Fondation Blachère située au cœur du Luberon célèbre son 20e anniversaire avec une exposition bilan intitulée "Chimères". À voir jusqu'au 18 novembre 2023.

Pour ses 20 ans, la Fondation Blachère a inauguré son nouveau centre d'art à la gare de Bonnieux, au cœur du Luberon. Une ancienne gare réaménagée, pour accueillir l'exposition inaugurale Chimères et mettre à l'honneur l'art contemporain africain comme le fait la fondation depuis deux décennies.

France 3 Provence-Alpes : F. Poret / D. Iberrakene / L. Patris-Debreuil

L'exposition Chimères regroupe les œuvres de 24 artistes de toute l’Afrique et de sa diaspora. Elle renvoie à l'exploration des limites entre le réel et l'imaginaire. Les artistes abordent notamment les thèmes de la transcendance, du conte, de l’hybridité et de l’identité. Ainsi, le visiteur est plongé dans un monde peuplé de créatures hybrides aux accents métaphoriques. À commencer par l'œuvre de l'artiste mauritanien Oumar Ball : une hyène, faite de plaques de métal brûlées par le soleil et cousues de fils de fer, qui chevauche un vautour en plein vol.

Une résidence d'artistes

La mission de la Fondation Blachère est aussi d'accueillir des artistes émergents en résidence. En effet, la fondation prend en charge les frais de voyage et le logement d'artistes. En contrepartie, l'œuvre réalisée au cours de la résidence est exposée et entre dans la collection de la Fondation.

"Les artistes peuvent avoir des résidences en France ou en Afrique et ensuite, ils ont l'assurance d'être exposés et d'être présents dans un catalogue d'exposition. Je pense qu'on est les seuls à avoir ce package complet de promotion de l'artiste pour une première fois sur le continent européen", explique Christine Allain-Launy Blachère, fille du fondateur et directrice de la Fondation Blachère. En vingt ans, la Fondation a constitué une collection de près de 2 000 œuvres.

Chimères. Fondation Blachère à Bonnieux. Tarif plein : 5 euros ; tarif réduit : gratuit. Jusqu'au 18 novembre 2023. Plus d'informations sur le site de la fondation.