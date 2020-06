Christo, maître de l'emballage et de l'éphémère, en cinq oeuvres

L'artiste Christo, mort le 31 mai, a donné son nom au couple de plasticiens qu'il formait avec sa femme Jeanne-Claude, créateur de réalisations monumentales nécessitant des années de conception et des millions de dollars pour ne durer que quelques jours.

Les installations temporaires et spectaculaires de l'artiste-plasticien américain d'origine bulgare sont apparues dans différents coins du globe, dans des paysages lointains comme dans des lieux emblématiques de grandes villes. En voici cinq parmi les plus célèbres :

"Le mur de barils de pétrole" à Paris en 1962

L'une des premières oeuvres de Christo et de sa femme et collaboratrice Jeanne-Claude est un mur de 89 barils de pétrole et d'essence érigé dans une rue de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Titrée Le rideau de fer, cette "barricade artistique" était leur manière de protester contre le Mur de Berlin construit un an plus tôt. La mairie de Paris n'avait pas donné son autorisation mais les deux artistes avaient quand même poursuivi leur travail, bloquant la circulation pendant huit heures avant de devoir démonter l'installation.

Installation de Christo obstruant la rue Visconti à Paris le 27 juin 1962 (© Christo 1962 - Mur provisoire de tonneaux métalliques – Le Rideau de fer)

"Les parapluies" aux États-Unis et au Japon en 1991

Près de 3.100 parapluies géants ont été ouverts le même jour en Californie et au Japon pour une installation simultanée qui durera 18 jours, après des mois de travail. Près de la moitié des parapluies mesurant six mètres de hauteur étaient bleus et installés dans la préfecture d'Ibaraki au Japon ; les autres en Californie étaient d'un jaune vif. L'installation "reflétaient les similarités et les différences de styles de vie et d'utilisation de la terre dans les deux vallées intérieures au Japon et aux États-Unis", avaient expliqué les artistes. Le magazine en ligne Artsy avait décrit ce travail comme "l'un des plus grands projets sur Terre de notre époque". Mais le projet a été marqué par deux drames : une Américaine est écrasée par un parapluie géant et un ouvrier japonais meurt lors du démontage de ces parapluies.

"Les parapluies" par Christo au Japon en octobre 1991 (KAZUHIRO NOGI / AFP)

"L'empaquetage du Reichstag" à Berlin en 1995

Enveloppé d'un tissu argenté totalisant 100.000 m2, l'empaquetage du parlement allemand, oeuvre emblématique de Christo, n'a pu être réalisée que vingt ans après que l'artiste eut demandé l'autorisation. Rejetée par Berlin à de nombreuses reprises, l'oeuvre a pu voir le jour après un vote au parlement en 1994. "C'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues", a dit Christo au quotidien britannique The Guardian en 2017. Visité par des millions de personnes, l'empaquetage a été retiré au bout de deux semaines alors que la ville souhaitait le garder un peu plus longtemps.

"L'empaquetage du Reichstag" par Christo à Berlin en juin 1995 (WOLFGANG KUMM / DPA)

"Les jetées flottantes" en Italie en 2016

Créée sur le lac italien d'Iseo, The Floating Piers, était une installation éphémère longue de trois kilomètres et composée d'un assemblage de 200.000 cubes jaunes en polyéthylène de haute densité installés sur le lac. Ces passerelles permettaient aux visiteurs d'atteindre l'île de Monte Isola et l'îlot de San Paolo sur le lac, leur donnant l'impression de marcher sur l'eau "ou peut-être sur le dos d'une baleine", avait dit Christo. Cette installation de seize jours a été la première de Christo après le décès de sa femme Jeanne-Claude en 2009, même si les deux l'avaient conçue ensemble et y avaient travaillé depuis 1970.

"Les jetées flottantes" par Christo en Italie, en juin 2016 (MARCO BERTORELLO / AFP)

"Le Mastaba de Londres" en 2018

L'artiste Christo dévoile sa dernière oeuvre, un mastaba (édifice funéraire égyptien) flottant sur le lac Serpentine, à Hyde Park à Londres. Une installation monumentale, composée de 7.506 bidons en métal, destinée autant à susciter le débat qu'à "stimuler les sens". "Il n'y a pas de message : c'est à chacun d'y découvrir quelque chose", avait dit Christo à l'AFP.