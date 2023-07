Au musée Guggenheim de Bilbao, une plongée dans l'univers pop, éclectique et avant-gardiste de l'artiste japonaise Yayoi Kusama

Jusqu'au 8 octobre 2023, le musée Guggenheim de Bilbao présente une rétrospective de l'œuvre de Yayoi Kusama, de 1945 à nos jours. L'occasion de découvrir les explorations créatrices de l'artiste japonaise.

Yayoi Kusama n'est pas seulement une artiste, elle est devenue au fil des années, une véritable icône pop, connue dans le monde entier, notamment pour ses immenses installations souvent couvertes de pois.

Avec l'exposition, "Yayoi Kusama, de 1945 à nos jours", le musée Guggenheim de Bilbao revient sur l'ensemble de l'œuvre de l'artiste japonaise.

France 3 Aquitaine : L. De Casanove / E. Clerc / R. Violet

Née au Japon en 1929, Yayoi Kusama a grandi dans une famille très conservatrice et a étudié l'art malgré l'opposition de ses parents. Sa personnalité ainsi que sa trajectoire très pionnière, sont très admirées dans le milieu de l'art. "C'est une femme qui a travaillé et lutté pour sortir d'une société traditionnelle comme l'était sa famille. Elle est partie aux Etats-Unis et s'est battue dans un monde où les femmes n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent", raconte Lucia Agirre, commissaire de l'exposition.

Au total, près de 200 peintures, sculptures, installations, documents d'archives et performances font partie de cette rétrospective consacrée à l'artiste. On découvre à la fois ses premiers dessins réalisés à l'adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ses dernières installations immersives à base de miroirs. L'exposition est également conçue autour de six grandes thématiques qui ont jalonné la vie de l'artiste : l'infini, l'accumulation, la connectivité radicale, le biocosme, la mort et l'énergie de la vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Museo Guggenheim Bilbao (@museoguggenheim)

Une artiste inclassable

À 94 ans, Yayoi Kusama est considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'art contemporain du 21e siècle. Pourtant, il est difficile de la classer, de la ranger dans un style tant elle a embrassé de nombreux mouvements artistiques. "Elle pourrait être considérée comme pop et en même temps comme minimaliste. Elle n'appartient à aucun mouvement, mais il est vrai que beaucoup de mouvements ont un rapport avec le travail qu'elle a fait", explique Lucia Agirre.

Derrière ses obsessions artistiques - ses objets du quotidien couverts de protubérances ou ses motifs répétés à l'infini - Yayoi Kusama cache ses angoisses et ses traumatismes, ceux de la Seconde Guerre mondiale et d'autres plus personnels. La création artistique devient alors une thérapie pour exorciser ses souffrances. L'artiste japonaise parle "d'art psychosomatique".

Depuis 1977, l'artiste vit à sa demande dans un hôpital psychiatrique au Japon, où elle continue de peindre.



"Yayoi Kusama de 1945 à aujourd’hui". Musée Guggenheim de Bilbao. Jusqu'au 8 octobre 2023. Plus d'informations et tarifs sur le site du musée.